Chicago podría ser una “cantera” de futbolistas para la Liga MX

Gerardo Gómez de Chicago ya se reportó con el América y sería el primero de varios jugadores locales

Desde su llegada a Chicago, Armando Sánchez, exjugador del América, se percató de la calidad de jugadores en Chicago. Desde entonces se ha propuesto descubrir diamantes y pulirlos. Y el primer envío al nido de las Águilas ya ocurrió.

Gerardo Gómez, futbolista de 19 años y de dos metros de estatura, entrena desde el 11 de julio en el nido de Coapa por recomendación del ‘Woody’ Sánchez.

Sin que se diera cuenta, Gerardo Gómez estuvo siendo observado durante seis meses. Y su descubrimiento comenzó cuando Jorge Márquez, dirigente del club Santos Degollado, se lo recomendó al examericanista. “De ahí lo empezamos a invitar a los equipos de invierno y lo empezamos a ver, le comenté a varias personas en México y con unos videos les interesó”, explicó Sánchez, quien definitivamente dijo que en Chicago hay talento.

Jugador de medio campo, Gerardo Gómez dijo antes de partir a entrenar con las Águilas de la segunda división: “Es un sueño que todos tienen y con mucha suerte voy a lograrlo, ojalá que me vaya muy bien”. Tras dejar atrás su familia, casa, empleo y escuela, Gerardo recordó que lleva consejos del ‘Woody’: “me dijo que no tenga nervios, que no tenga miedo a nada y que vaya a jugar”.

“Aquí hay mucho talento, lo único que les recomiendo es que sigan trabajando para que sigan su sueños”, dijo el ‘Woody’.

Armando Sánchez se encuentra trabajando en descubrir más jugadores locales y la semana pasada realizó observaciones a un grupo de jóvenes. Los resultados se darán a conocer más adelante.