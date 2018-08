Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 3 de agosto

Shakira en concierto

La cantautora colombiana estrenará sus más reciente éxitos musicales, incluyendo el dúo ‘Chantaje’ junto a Maluma y la colaboración con Carlos Vives para el tema ‘La bicicleta’ en Chicago durante su concierto en el United Center (1901 W. Madison Ave.) a las 8 pm. Boletos $50-$200. http://www.vivatumusica.com

Festival de música Lollapalooza

Los cantantes de música urbana Bruno Mars and The Weeknd encabezarán el festival de música alternativa Lollapalooza, en el que se presentarán más de 170 bandas sobre varios escenarios en el Parque Grant (301 S. Columbus Dr.) hasta el 5 de agosto, de 10 am a 10 p.m. Boletos $120-$335. http://www.lollapalooza.com

Peter Pan

‘El hijo único de Nunca Jamás’ y líder de los niños perdidos siempre acompañado de su hada estará en el Teatro Shakespeare (800 E. Grand Ave.) para bailar y cantar sobre el escenario hasta el 19 de agosto. Boletos $22-$34. http://www.chicagoshakes.com/plays_and_events/peterpan

Playas de Chicago

Las 27 playas de Chicago se abren este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 3 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario 31 con la exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’, que destaca la influencia de los inmigrantes mexicanos en el arte de Chicago. Hasta el 19 de agosto. Entrada gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Exposición de flores

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 20 colibrís enormes diseñados por artistas locales que colgarán del techo del invernadero del Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) durante la exhibición de flores tropicales ‘Flower-Kissers’. Hasta el 23 de septiembre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/summer-flower-show-lincoln-conservatory

Sábado 4 de agosto

Yuridia

Aterrizará en Chicago la cantautora mexicana Yuridia en su gira estadounidense ‘#DestinoTour2018’ para presentar su nuevo álbum ‘Primera Fila’. En el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $45-$125. http://www.ticketmaster.com/Yuridia-tickets/artist/1169217

‘Black Panther’ al aire libre

La serie de más de 200 películas al aire libre en 160 parques del Distrito de Parques de Chicago proyectará la película ‘Black Panther’ en el Parque Douglas (1401 S Sacramento Blvd.) a las 8:15 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/movies-parks-douglas-0

Juegos Pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los diferentes colores de los fuegos artificiales a las 9:30 pm lo miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.com/fireworks

Concierto de cumbia

Los conjuntos Los Yaguaru, Super Grupo Colombia, Grupo Bien y Chi-Oax amenizarán el baile y concierto de música norteña en el Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Lunes 6 de agosto

Película ‘Frozen’ gratis

‘Frozen’, una de las películas animadas más populares que gira en torno a la travesía de una joven princesa en búsqueda de su hermana, nos hará recordar los inviernos helados de Chicago durante su proyección en Navy Pier (600 E. Grand Ave.), a las 7 pm. La película se proyectará como parte de la serie ‘Water Flicks’. La entrada es gratis. navypier.org/free-outdoor-movie-series-water-flicks

Miércoles 8 de agosto

Película ‘Vientos del Sur’ al aire libre

La película del peruano Franco García ‘Vientos del Sur’ narra una historia sobre una niña y su abuelo, quienes embarcan en una aventura en búsqueda de un tesoro escondido. El largometraje será proyectado en el Parque Loyola (1230 W. Greenleaf Ave.) a las 8:15 pm. La entrada es gratis. latinoculturalcenter.org/programs/film-in-the-park

Jueves 9 de agosto

Película ‘Coco’ gratis en el parque

Conoce la historia de Miguel, un niño que sueña con llegar a ser un gran música pero primero debe superar las trabas que le podrán sus familiares para impedir que tenga el mismo futuro oscuro que uno de ellos. ‘Coco’ se proyectará en el Parque Portage (4100 N. Long Ave.) a las 8 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/movies-parks-portage-1

Carrera de patitos

Más de 50,000 patitos de hule competirán para llegar a la línea de meta durante la carrera sobre el río Chicago, que arrancará en el 400 N. Michigan Ave. a las 10 am. El público podrá participar en el evento para beneficio del Special Olympics Illinois con la compra de un pato por $5. http://www.duckrace.com/chicago