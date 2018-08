Invitan a niñas a entrenar futbol en La Villita

Cicero Jaguars es un club donde no se selecciona a jugadoras ya que todas son bienvenidas

La escuela de futbol Cicero Jaguars FC lanzó la invitación para que se inscriban todas las niñas del área de La Villita. El club que dirige José Montenegro es exclusivo para niñas nacidas entre 1999 y 2007 y las prácticas son en la escuela Little Village Lawndale High School.

Cicero Jaguars FC nació hace ocho años como un grupo informal de futbolistas y desde hace dos se organizó formalmente como un club femenil que no discrimina a nadie. “Jaguars no selecciona jugadoras. Cualquier jugadora que quiera aprender es bienvenida aquí”, explicó el entrenador femenil.

Con más de 80 niñas registradas, los entrenamientos son martes y jueves, de 6 pm a 8 pm y consisten en acondicionamiento y técnicas para todas las niñas.

“El objetivo de Jaguars es enseñarles a desempeñar el juego de futbol y no seleccionamos buenas o malas, es lo que nos hace la diferencia de otros equipos”, agregó Montenegro.

Para que las niñas se inscriban se debe llamar al 708-589-5920 o visitar la página de Facebook “Cicero Jagaurs FC” para más información.

El costo de inscripción es de $180 al año e incluye dos uniformes marca Adidas para jugar de casa y visita, así como el derecho a jugar en las ligas donde compiten. Las categorías son 2000, 2002,2004, 2006, 2007 y 1999.

José Montenegro agradeció a la directiva de la escuela Little Village Lawndale High School por cederle los campos de entrenamiento, así como a la liga Women Premier Academy, organización con quien organiza los equipos viajeros (travel teams).