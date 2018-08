Se acaba el verano y el futbol entra en la recta final

Los días de verano se extinguen y con ellos se van los torneos de futbol en Chicago.

La liga CLASA, una de las más grandes de la región, anunció el calendario más esperado para cuartos de final en la División Mayor.

El domingo 2 de septiembre arrancan con los duelos entre Valladolid vs. Real Celaya a las 3 pm en 147th y Ridgeland, Deportivo Guerrero contra Tejaro a la 1 pm en Harvey, Illinois, y el San San vs. Morelia a las 11 am en la escuela Crane High School.

Mientras que el Atlético Nacional se medirá ante La Piedad a las 11 am en la cancha de la escuela Franciscan High School.

Liga Douglas

La Liga Douglas por su parte ha preparado los juegos de vuelta de cuartos de final para el sábado 1 y domingo 2 de septiembre en sus campos del Douglas Park, pero las semifinales y finales de las tres divisiones se jugarán en el Washington Park a partir del 9 de septiembre.