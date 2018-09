Muestran la bella tradición de los trajes típicos de Guatemala

Un salón lleno de colores vivos con espléndidos atuendos tradicionales de la cultura guatemalteca se mostró a la comunidad latina días previos a la celebración de la independencia de Guatemala, a celebrarse el próximo 15 de septiembre.

Pero no solo trajes típicos de Guatemala se expusieron en Upstage Chicago sino también artesanías, barriletes, marimba y mucho más.

Los trajes típicos regionales mayas son parte de la colección de Débora Girón, la cual fue presentada por la organización Turkaj Asociados en UpStage Chicago el pasado 31 de agosto, 2 y 3 de septiembre.

“Los trajes fueron vestimentas impuestas por los españoles para saber qué grupo de gente estaba en un lado y otro lado y así no confundirlos, las mujeres españolas fueron las que enseñaron a tejer y ellos empezaron a tejer sus diseños que eran formas de expresar lo que sentían en vez de usar palabras”, contó Girón.

Signos,animales, todo significaba algo para ellos y lo plasmaban en sus tejidos en telares, dijo Girón a La Raza. Y agregó que cada puntada es hecha una por una y lleva de seis a nueve meses la elaboración de estos trajes.

“Es algo increíble lo que pueden lograr después de hacer el telar, el hilo y después darle el color y la forma. A mí siempre me ha interesado mucho el saber el porqué de todo lo que tenemos en mi país y me he dado cuenta de que es una caja llena de joyas y que mientras me sale una, voy sacando otra más bonita”, detalló la guatemalteca.

“Los trajes los están modernizando”

Girón contó que ahora a los tejidos los están modernizando, les está poniendo piedras brillantes, lo cual no se hace en los originales. “La moda eso es lo que va destruyendo la creatividad, ese don de tejer cosas también”, comentó Girón, quien por 13 años ha estado coleccionado trajes. Y también cuenta con una colección de traje del Torito además de máscaras de los 24 pecados capitales, es decir 24 máscaras del diablo con colores y semblantes muy diferentes, y artesanías.

Algunos de los trajes de la guatemalteca son de Totonicapán, Chinique, Huehuetenango y Quetzaltenango y son hechos por mujeres, una tradición que se pasaba de mamá a hija, pero con la modernización, dice Girón, y ya que van a la escuela a trabajar muchas han dejado de hacerlo, de aprenderlo y de enseñarlo.

Cabe destacar que los trajes son caros, pero algunos los hacen más baratos y con diseños menos marcados. Por ello existen traje de diario y traje ceremonial, que sirve para hacer cortejos en la iglesia o servicios.

Girón busca que la comunidad guatemalteca y su familias conozcan sus raíces: “Quiero enseñarle a mis hijos que aunque nacieron aquí ellos sepan de donde vienen, yo quiero que tengan una identidad donde quiera que estén”.