Rinden homenaje en Chicago al mundialista Ricardo Osorio

El también campeón con el Stuttgart de Alemania jugó un partido a beneficio

Dos veces mundialista y campeón europeo, el mexicano Ricardo Osorio regresó a las canchas y fue en Chicago donde volvió a tocar el balón. Invitado a disputar un partido de recaudación de fondos para un jugador lesionado en la Liga Victoria Ejidal, Osorio aceptó gustoso jugar con el equipo Industria contra Bosque Real el pasado sábado 15 de septiembre.

Rodeado de cientos de aficionados que acudieron a verlo para tomarse fotos, y a dos años de su retiro, Osorio aceptó ser entrevistado para hablar de la selección mexicana. Cuenta que viajó a Rusia como aficionado para ver a sus excompañeros, y se expresó muy bien de ellos: “hicieron un gran esfuerzo”.

Pero ya en detalles, dijo jamás haber estado a favor del técnico colombiano Juan Carlos Osorio. “Lo único que puedo reprochar del Mundial pasado es que nunca tuvimos un once ideal”, dijo en relación a los cambios del colombiano. “Un día jugaba uno, un día jugaba otro y nunca tuvieron esa estabilidad”, aseguró el mundialista de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Con la selección mexicana sin dirigente, Ricardo Osorio se decantó a favor del brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferreti: “Pero ‘Tuca’ no quiso, me hubiera encantado pero [Matías] Almeyda se me hace buen técnico”, opinó.

Alejado de las canchas de futbol, Osorio se dedica ahora a asesorar para el retiro a los jugadores, la decisión más difícil para un profesional. “Es difícil porque es un deporte que amamos desde niños y tenemos que acostumbrarnos a otro tipo de vida más normal” explicó.

Osorio dijo que el jugador debe pensar antes del retiro que el futbol se va a acabar “y pensar en otra forma de vivir porque todo viene en muy poco tiempo y también se va”, concluyó.

Osorio vistió las camisetas de Cruz Azul, Querétaro y dos veces la del Monterrey, ciudad donde se retiró y que escogió para residir. En Europa con el Stuttgart de Alemania fue campeón en 2007, club al que llegó después del Mundial de Alemania 2006.