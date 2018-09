ComEd inspira a estudiantes de Chicago en el Mes de la Herencia Hispana

Para fomentar el interés de los estudiantes latinos de Chicago por los estudios en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y para celebrar las contribuciones de la comunidad en el Mes de la Herencia Hispana, ComEd seleccionó a alumnos de escuelas del área de Chicago para participar en el programa Solar Spotlight.

40 estudiantes llenos de entusiasmo participaron del programa y aceptaron el desafío de trabajar arduamente en dos largas sesiones en dos sábados consecutivos. Durante la primera sesión se organizaron en equipos de trabajo con el objeto construir maletas ‘We Share Solar’, que son unidades portátiles de energía, equipadas con un panel solar que produce suficiente energía para iluminar una o dos habitaciones y para cargar pequeños aparatos con energía por varias horas. Las maletas ensambladas por los estudiantes son similares a las que se enviaron a Puerto Rico, luego de que el huracán María azotó la región.

Para Monserrat Estrada, estudiante de la escuela secundaria Holy Trinity, su momento favorito fue haber armado la maleta eléctrica. “Mayormente porque es interesante y nunca hice nada como esto. Estoy aprendiendo mucho y me encanta colaborar con otros estudiantes y con otras personas de otras escuelas, y hacer amigos. Porque estos estudiantes son todos latinos y algunas de sus familias vienen del mismo lugar de donde vinieron mis padres. Conectar con otra gente es genial”, contó la joven.

Otra de las estudiantes que participaron en el programa de ComEd es Susi Delgado, que también estudia en la escuela secundaria Holy Trinity en Chicago. Ella contó cómo se enteró del programa Solar Spotlight: “la señorita Clare de la escuela nos dijo que en este programa íbamos a ayudar a alguien, eso es algo lindo de hacer. Y luego nos dijo que sería sobre ingeniería. Y si bien yo no sabía nada de ingeniería pensé “¿por qué no tratarlo? Suena divertido. Ayudar a alguien y hacer algo nuevo es una buena combinación para mí”. Ella también dijo que luego de participar en este programa de ComEd se siente “inspirada para ser una ingeniera ahora que estoy aquí. Es muy emocionante. Me gusta mucho”.

Durante la segunda sesión, los estudiantes tuvieron la oportunidad de armar paneles solares que serán utilizados para iluminar réplicas de emblemáticos edificios de Chicago. Cada réplica tendrá luces de los colores de la bandera de una de las naciones latinoamericanas. Estas réplicas de los edificios serán exhibidos a lo largo de la pasarela de la semana del Latino Fashion Week en Chicago, a mediados de octubre.

Sobre el objetivo de acercar programas de STEM a estudiantes, Joe Domínguez, presidente de ComEd comentó que “si podemos motivar a los estudiantes, combinando la educación en ciencia e ingeniería con sus aplicaciones prácticas en el mundo real, ellos podrán desplegar todo su potencial en la fuerza laboral en este sector de STEM, impactando el medio ambiente y nuestras comunidades”.