Walt Disney lanza campaña para ayudar a niñas del mundo a cumplir su sueño

En el marco del Día Internacional de la Niña, que fue el 11 de octubre, Disney lanzó una campaña global de videos con consejos y un mensajes inspiradores para la próxima generación de jóvenes líderes de cómo puede alcanzar el éxito en todo el planeta. Niñas de varias partes del mundo participan en la campaña.

En el video se muestra a las mexicanas Mariana Anaya, Eloísa Chapa Ortiz y a la argentina Eugénie Inés Chéreau, quienes explican lo que les ha inspirado de esta campaña.

Disney organizó jornadas de orientación para las 21 líderes de Girl Up en distintas regiones del planeta mientras estas documentaban las historias de un diverso grupo de mujeres ejemplares en cortometrajes digitales. Cada video se compartirá en las plataformas globales de Disney como parte de una campaña para donar hasta 1 millón de dólares a Girl Up, la iniciativa de la Fundación de Naciones Unidas que apoya el liderazgo entre las niñas.

Titulada #DreamBigPrincess, esta serie en video producida y dirigida por jóvenes mujeres de la iniciativa Girl Up de la Fundación de Naciones Unidas da a conocer las historias de 21 mujeres ejemplares del mundo de la tecnología, medicina, derecho, deportes, artes, ciencia, moda y política para mostrarle a la siguiente generación qué es posible si uno alberga grandes sueños.

Y como parte de este grupo de jóvenes, se encuentran representantes de México, Argentina, Chile y Brasil. La serie tendrá distribución en las redes sociales para lograr que The Walt Disney Company done un millón de dólares a la iniciativa Girl Up de la Fundación de Naciones Unidas.

“Tener grandes sueños es una de las cosas más importantes que cualquiera de nosotros puede hacer, para continuar aspirando a algo mejor”, dijo Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm y entrevistada para la serie por el joven británico de 16 años Maud Webster. “La serie #DreamBigPrincess da voz a un grupo de jóvenes y talentosas mujeres, ayudando así a que compartan sus historias con niñas que pueden aprender de ellas, sean cual sean sus ambiciones”.