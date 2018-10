St. Augustine College recibe prestigioso premio por su programa de su trabajo social

La Latino Social Work Organization (LSWO) presentará un reconocimiento a St. Augustine College por sus extraordinarios logros en educación. El Dr. Reyes González, president de St. Augustine College, recibirá el premio a nombre de esta institución académica. La ceremonia se realizará durante el evento LSWO Conference 2018 en la UIC, 750 South Halsted Street (Student East Conference Center) este jueves 18 de octubre.

We welcome the media to join us from 12:15 to 1:15 to capture this wonderful moment to share with your audiences. Dr. Gonzalez will say a few words in appreciation to this prestigious recognition. St. Augustine College considera importante hacer saber a las comunidades latinas de este tipo de programas y reconocimientos que pueden inspirarlos y motivarlos a continuar su educación y mejorar sus vidas.

“Es un gran honor recibir este premio, ha sido posible no solo por los esfuerzos de nuestra facultad y equipo pero también por el duro trabajo y la dedicación de nuestros estudiantes”, comentó Gonzalez, presidente de St. Augustine College.

El programa de Trabajo Social de St. Augustine College’s lo integran una dedicada comunidad de profesores, alumnus motivados e inspirados graduados. Prepara a los estudiantes promover y apoyar un cambio positivo en la vida de los individuos, las familias, los barrios y el mundo. Dentro de los cursos se incluye un foco único para empoderar a la comunidad latina de Chicago vía la justicia social.