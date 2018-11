JB Pritzker promete un cambio en favor de las familias trabajadoras de Illinois

A unos días de las elecciones del 9 de noviembre, el candidato demócrata a gobernador de Illinois dio a La Raza una entrevista exclusiva. La Raza recomienda a los ciudadanos el voto por la candidatura de JB Pritzker

A pocos días de las elecciones del 6 de noviembre, el candidato demócrata a gobernador de Illinois, JB Pritzker, envió un mensaje de cierre de campaña a la comunidad hispana, se comprometió con la tolerancia y la justicia social y económica e hizo un diagnóstico de la situación actual del estado y del país. Mencionó acciones de cambio que él espera encabezar de ganar los comicios y los valores que se propone defender.

Se acerca la elección y se percibe un deterioro en el clima político, con tensiones y ataques. ¿Qué propone desde el punto de vista del gobierno de Illinois para mitigar las tensiones y ese fenómeno de confrontar en lugar de dialogar?

JB Pritzker: Necesitamos traer la civilidad de vuelta a nuestro discurso político y eso comienza con el cambio de los líderes, porque los líderes en nuestro estado y en el país ponen ejemplo. Cuando tienes un presidente en Washington que ataca a personas todo el tiempo, que es racista, xenófobo, homófobo y misógino da un ejemplo terrible. Él realmente no entiende que somos una sola nación, y un solo estado aquí en Illinois, y que debemos trabajar juntos y no separar a las personas. De modo similar, el gobernador de Illinois debe ser alguien que entienda que en Illinois somos uno. Confrontar a una parte del estado contra otra o atacar a una comunidad está mal. Recientemente, el gobernador Bruce Rauner trató de culpar a la comunidad latina, en particular a los inmigrantes, de la violencia y el desempleo. Él los llamó “inmigrantes ilegales” y yo creo que nadie es ilegal, solo están indocumentados. Pero necesitamos defender a todos los inmigrantes en el estado y en la nación, los inmigrantes son importantes no solo históricamente, por la forma como la nación fue formada, sino también porque son muy importantes para el futuro del país, para la economía de Illinois. Nadie va a echar a 12 millones de personas del país, para los inmigrantes indocumentados en el país necesitamos una reforma de inmigración integral. Necesitamos desde luego seguridad en nuestra frontera pero también crear una nación acogedora. En Donald Trump y Bruce Rauner tenemos líderes que están peleando contra ello y van en la dirección equivocada. Yo quiero llevarnos en la dirección correcta.

La caravana de migrantes centroamericanos que actualmente recorre México rumbo a Estados Unidos para pedir asilo, la mayoría de ellos huyendo de la violencia y la miseria, ha sido estigmatizada e incomprendida por algunos. ¿Qué puede decir de ello?

JB Pritzker: Es política federal si se les concede asilo o si tenemos leyes de inmigración que son acogedoras o no, pero se requiere un gobernador que hable en pro de leyes de inmigración favorables y no solo dejar que Trump diga lo que dice y promueva la política que promueve sin ninguna respuesta. Este gobernador [Rauner] ha guardado silencio ante los ataques de Trump a las familias inmigrantes y ante su racismo. Cuando Trump empezó su campaña atacó a los mexicanos, dijo que eran narcotraficantes y violadores. Fue así como empezó su campaña a la presidencia. El gobernador de Illinois, la tierra de Abraham Lincoln y Barack Obama, debe ser lo opuesto a lo que Donald Trump es. Y es algo en lo que tenemos la oportunidad de conseguir un gran cambio cuando echemos a Rauner de la gubernatura.

Ha hablado de dar al gobernador de Illinois una proyección más allá del estado para defender los ideales que han definido a Estados Unidos, ¿cuáles son esos valores que puede proyectar y defender si es electo?

JB Pritzker: Creo que los valores centrales de la gente en Illinois son los mismos que los que me enseñaron en la infancia y los que provienen de mi fe. Son valores como luchar por justicia social y económica, por igualdad e inclusión. Debemos tener un estado que represente esos valores, que pelee y los defienda constantemente… Somos el corazón de la nación en el estado de Illinois, y la gente de Illinois lleva ese corazón con ella. Y quiere un gobernador que todos los días luche por ellos, por aquellos que están bajo ataques ya sea por Washington DC y Donald Trump o por el Partido Republicano cuando en él se dice, por ejemplo, que se quiere quitar a la gente sus derechos civiles, que se quieren jueces de la Corte Suprema que estén conformes con quitar derechos de los votantes o de los inmigrantes, de los individuos o de las mujeres. Se necesita un gobernador que refleje y proteja esos valores.

Con la confirmación del noveno juez a la Corte Suprema, se habla de la posibilidad de que se elimine la sentencia ‘Roe v. Wade’ que garantiza el aborto en ciertos supuestos. ¿Cuál es su posición al respecto?

JB Pritzker: Creo que desafortunadamente eso podría pasar pues ahora la Corte Suprema es muy conservadora con la ratificación del nominado de Donald Trump. Debemos asegurarnos de proteger los derechos reproductivos y de salud de la mujer en nuestro estado. Esas decisiones las deben tomar las mujeres junto con su médico. Sé que la derecha y los republicanos quieren quitarles esos derechos a las mujeres. Creo que es importante para nosotros en el estado protegerlos. Yo he sido un comprometido defensor de los derechos reproductivos de las mujeres toda mi vida. Mi madre fue una leal defensora de ello en los años 70 y yo adopté su pensamiento. He sido un defensor de ello desde entonces, he marchado por los derechos de las mujeres y su derecho a decidir, por leyes de equidad de derechos para proteger a las mujeres de la discriminación y para que reciban una paga igual por el mismo trabajo. Todo esto está relacionado. Illinois debe representar esos derechos y luchar para que esas leyes sean aprobadas, pues no todas esas normas están vigentes… Rauner no es un defensor firme de los derechos de la mujer. Yo lo he sido toda mi vida.

También ha mencionado justicia social y económica. Ha habido avance económico, pero las comunidades latinos se han quedado atrás en términos de empleo y salarios. ¿Qué puede hacer el gobierno estatal al respecto?

JB Pritzker: Desde el principio de mi campaña presenté un plan integral para ayudar a las personas a crear negocios en las comunidades de color, en las que se han quedado rezagadas o han sido dejadas atrás, para hacer crecer los pequeños y medianos negocios porque la mayoría de los empleos que se crean en el estado provienen de personas que arrancan y hacen crecer pequeños negocios rumbo a ser medianos negocios. Se necesita un gobernador con experiencia ayudando en ello, que sepa lo que la gente necesita para crear empleos. En la comunidad latina hay mucho espíritu emprendedor y creatividad, pero debe ser liberada asegurando que haya capital, asistencia técnica y tutoría disponibles. Son componentes críticos para crear y crecer negocios. Eso es lo que ayude a hacer al fundar 1871, la mejor incubadora de pequeños negocios del mundo que está aquí en Chicago. Eso es clave para crear empleos en la comunidad latina. Además se deben expandir las oportunidades educativas para los hispanos: colegios comunitarios, educación vocacional en los high schools y financiamiento de universidades de cuatro años. Rauner ha cortado y propuesto recortes a los fondos de educación superior… Tenemos que expandir los recursos para que más personas asistan a instituciones de educación superior, no contraerlos. Yo quiero expandir las becas MAP disponibles para los jóvenes, incrementarlas un 50%, 70,000 jóvenes más cada año, y además permitir a personas que han contraído deudas estudiantiles refinanciarlas a menor costo. Ese plan ya se ha establecido en 12 estados, podemos hacerlo aquí sin costo para los contribuyentes de Illinois. Está la salud. Es también muy importante para el empleo pero es también importante porque mantener la salud de nuestras comunidades es el trabajo de un gobernador. Expandir la disponibilidad del cuidado de salud a todos en el estado es algo en lo que voy a trabajar significativamente. He propuesto el plan Illinois Cares, una opción pública que permitirá a los pequeños negocios ofrecer seguro de salud a mucho menor costo a sus empleados y a las personas acceder al plan estatal de salud a mucho menor costo. Alguien que no puede pagar un plan privado podrá pagar este. Y alguien de clase media que tiene un seguro privado pero le resulta muy caro podrá ahorrar miles de dólares al participar en Illinois Cares… Todo esto elevará a las familias trabajadoras en todo el estado, pues toda esta campaña se propone poner a Springfield [el gobierno estatal] del lado de las familias trabajadoras. Y la comunidad latina es central e importante para el futuro de Illinois y será central e importante cuando enfoquemos nuestros esfuerzos en las familias trabajadoras.

México tendrá un nuevo presidente el 1 de diciembre. La relación entre México e Illinois ha sido históricamente considerable. ¿Planea incrementar los contactos y la colaboración de Illinois con México, donde comenzará un gobierno progresista?

JB Pritzker: Estoy entusiasmado con la posibilidad de trabajar con México, con nuestros amigos mexicanos y con los líderes méxicoamericanos también para apretar los lazos que tenemos. Creo que es bueno para la economía de nuestro estado, para la cultura y para la gente de Illinois. Por ejemplo, ‘Chuy’ García, que será congresista pronto, es alguien con quien trabajaré de cerca para asegurar que unamos a nuestro estado y a la nación mexicana más de cerca. Espero tener la oportunidad de trabajar con líderes en México, que he conocido durante mi campaña a gobernador, su cónsul general aquí. La presencia económica [de México] ha sido muy prominente para mí. Espero trabajar con ellos una vez que sea electo.