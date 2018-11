“Rauner es el gobernador que más se ha enfocado en la educación”: Evelyn Sanguinetti

La vicegobernadora republicana Evelyn Sanguinettu planteó su visión y la del gobernador Bruce Rauner en temas como la diversidad, la educación y los presupuestos en Illinois a poco de las elecciones de este martes 6 de noviembre en las que ellos buscan la reelección.

Las elecciones de este 6 de noviembre han llegado, y en Illinois una elección clave es la de gobernador. Sobre ello, la actual vicegobernadora republicana Evelyn Sanguinetti, que junto al gobernador Bruce Rauner busca la reelección, expresó en exclusiva con La Raza un mensaje a los votantes hispanos sobre su candidatura.

Ante el clima de tensión contra los inmigrantes que hay en el país, que es un rechazo al concepto mismo de inmigrante y en parte está ahora canalizado hacia la caravana de centroamericanos que avanza desde México hacia Estados Unidos, como vicegobernadora y parte de la fórmula republicana que busca la reelección, ¿qué le dice a los latinos y a la comunidad inmigrante que sienten esta tensión que viene desde Washington pero también tiene expresiones locales?

E. Sanguinetti: Las tensiones, es verdad, las estás viendo a nivel federal cada día y también a nivel estatal. Yo lo que les digo a mis hermanos y mis hermanas latinas es que por eso es tan importante salir y votar por los individuos que van a ver por las cosas que son importantes para ti. En Washington, desde que yo nací, sé que ha habido problemas en lo que los congresistas y senadores no nos han traído las reformas migratorias que hemos necesitado tanto y por tantos años… Por eso se ve bastante de las tensiones, porque no ha habido las reformas migratorias que hemos necesitado por décadas.

En Illinois se ha tratado de crear, con el Trust Act, y en algunas ciudades con normas que reducen la interacción con agencias federales en cuestiones de inmigración, protecciones al indocumentado de la acción de ciertas agencias. ¿Qué opina sobre la permanencia, ampliación o eliminación de este tipo de instrumentos que dan cierta protección a personas en Illinois que no tienen documentos de inmigración?

E. Sanguinetti: La realidad es que Illinois no es como Wisconsin, como Iowa, como nuestros vecinos, en Illinois hay mucha diversidad, es un estado muy especial. Y me ha encantado trabajar con Bruce Rauner para incorporar a toda persona que está en Illinois, hasta a los indocumentados. Entonces, hace unos cuantos meses el gobernador firmó el Trust Act, para que los individuos estén en confianza para reportarle a la policía lo que están viendo en sus barrios, para que estén en confianza de hablar con la policía. Son instrumentos que existen solamente en Illinois. En Illinois también dejamos que los indocumentados saquen licencias de conducir, porque somos un estado bastante diverso y diferente a nuestros vecinos. Y con otros cuatro años ustedes pueden estar en confianza de que Bruce Rauner va a seguir trayendo instrumentos que ayuden a toda persona en Illinois, hasta a los indocumentados. Como republicano, el gobernador tomó unos riesgos increíbles para firmar el Trust Act, pero sabíamos que era lo que teníamos que hacer… Yo soy la primera vicegobernadora latina no únicamente en este estado, en el país entero, yo creo que nuestro gobernador siempre ha visto la importancia de la diversidad en nuestra administración. Él siempre vio que como latinos somos el grupo minoritario más grande en Illinois y las estadísticas nos están diciendo que en unos pocos años ya no vamos a ser el grupo minoritario, pero vamos a ser el grupo en la mayoría. Nuestro gobernador está pensando en eso, por eso es que me tiene a mí como la vicegobernadora del estado y por eso es que en nuestra administración, en la oficina de la vicegobernadora, somos el 50% mujeres y el 50% latinos y latinas.

Aunque ha habido una mejora en la economía del país, quedan cosas pendientes en cuestión de acceso al empleo y del salario que los trabajadores ganan. Y quienes enfrentan gran rezago al respecto son las mujeres latinas, que aún siguen ganando mucho menos. ¿Qué puede decir sobre lo que el gobernador Rauner y usted harán si son reelectos para impulsar el empleo en general para los latinos en Illinois y sobre todo para las mujeres, que son aquí pilares en la sociedad y en la familia?

E. Sanguinetti: Y muchas veces las mamás tienen familias en otro país, puede ser en Puerto Rico, en México, y quieren recaudar bastantes fondos para poder trabajar, pagar el alquiler de ellas y mandar dinero a la familia que tienen en otros países. Por eso es que fue muy importante cuando el gobernador peleó en la Corte Suprema el caso Janus v. AFSCME en que salimos ganando… [Mark Janus] dijo me encantan las uniones pero no quiero ser miembro y no quiero que me quiten dinero [cuotas sindicales] de mi sueldo porque ese dinero lo necesito yo en mi casa para hacer otras cosas. La Corte Suprema estuvo de acuerdo, dijo que es un derecho constitucional de cada individuo [en específico los empleados públicos] determinar si quiere ser parte de una unión o no, esta decisión fue muy importante porque con esos 9,000 dólares al año que un individuo paga a una unión ese dinero puede ir a una tía en México o Puerto Rico que necesita una operación, ese dinero puede ir a pagar la universidad para nuestros niños y cosas así. Acerca de los sueldos de las mujeres yo siempre he sido una peleadora para que las mujeres tengan acceso y oportunidad tanto como los hombres, en nuestra oficina somos 50% mujeres y 50% latinos. Vamos a segur este movimiento, promoviendo los derechos civiles de las mujeres en las situaciones que estamos ahora, a nivel estatal. Aunque mi administración tiene muchas mujeres y muchos latinos, es verdad que estatalmente hemos incrementado los empleados y las empleadas latinas muy poco, creo que hemos subido el 4%. Mejor que Quinn [el gobernador anterior] pero en los próximos cuatro años yo quiero mover estos números más todavía.

Sobre la educación, hemos tenido problemas en estos cuatro años en parte por la cuestión del presupuesto y la falta de acuerdo que ha habido entre el gobernador y la mayoría legislativa en Springfield y también por cuestiones estructurales del financiamiento en las escuelas. Muchas escuelas públicas que atienden a los latinos tienen muchas carencias. ¿Qué proponen usted y el gobernador Rauner, si son reelectos, para resolver los problemas que existen y para que las escuelas ofrezcan a los niños latinos una educación mejor y por tanto mejores oportunidades en el futuro?

E. Sanguinetti: Yo decidí correr al lado de Bruce Rauner por el tema de la educación. Mi mamá es de Cuba y mi papá es de Ecuador. Al llegar a este país y tenerme aquí, mi primer idioma no fue el inglés, fue el español. Y lo vi bastante duro, fallé el primer grado de la primaria. Por esta razón es muy importante hacer todo lo que podemos hacer para las personas que se quieren educar. En la situación de Bruce Rauner y yo, cuando nos juramentamos nos dimos cuenta de que por décadas no habíamos balanceado el dinero que tenemos como estado para tratar a todo niño, en los 102 condados del estado, equitativamente y en una forma en que sientan que los recursos estaban siendo distribuidos de forma adecuada. Fue nuestro gobernador quien por fin firmó la fórmula de la educación para asegurarse de que todos los colegios en los 102 condados reciban el dinero equitativo que necesitan… Te digo como latina representando al estado entero, que los latinos no estamos únicamente en Chicago, los latinos en este momento estamos por todas partes de Illinois, en el sur de Illinois en Carbondale, en el centro en Onarga, en Arcola, y queremos tratar a todos nuestros niños en estos colegios equitativamente. Por eso es que el gobernador firmó la fórmula que le da los fondos adecuados a todos los colegios. También la fórmula del gobernador tiene una beca para los niños que están viviendo en comunidades extremadamente pobres, que no tienen recursos y que sus colegios no son buenos. Los fondos ya están allí para que los niños puedan recibir una beca y estudiar en un colegio diferente, un colegio privado, con estos fondos para que estos niños puedan seguir adelante y adquirir el sueño americano. Por eso es que yo digo siempre que Bruce Rauner es el gobernador que más se ha enfocado en la educación. Y mirando adelante, a los próximos cuatro años, yo pienso que van a haber más recursos para nuestros alumnos. Con el último presupuesto Bruce Rauner se aseguró que los MAP grants, que iban mayormente a nuestros estudiantes minoritarios, en vez de ser de un año ahora son de cuatro años… Para quienes quieren estudiar en la universidad aquí y que no se vayan a otros estados también existe otra beca y el gobernador ha dado 28 millones de dólares para esa beca también. Mirando adelante, el sistema de educación, que ha sido ignorado por muchos años antes de Bruce Rauner, va a crecer más y van a haber más fondos para que todos logremos el sueño americano.

Estos cuatro años que ha estado en el puesto de vicegobernadora con el gobernador Bruce Rauner han tenido muchas acciones, pero también ha habido tensiones con la mayoría en Springfield, mucho tiempo sin presupuesto y otras situaciones. Además tenemos al gobierno desde Washington con una actitud negativa hacia los inmigrantes. ¿Qué pueden hacer usted y el gobernador Rauner de modo diferente si son reelectos para en los próximos cuatro años ofrecerle a la gente una situación de cambio? Hace cuatro años ustedes ganaron en gran medida porque la gente buscaba un cambio, porque no encontró en los gobernantes anteriores lo que estaba buscando. Ahora también se percibe esa necesidad. ¿Qué clase de cambio usted y el gobernador Rauner podrían ofrecerle a la gente en los próximos cuatro años?

Mirando al futuro, le pido a la gente que miren a las dos personas que están corriendo para el puesto de gobernador. Miren a Bruce Rauner, que no cobra un sueldo, que trabaja gratuitamente para las personas de Illinois, que no cobra una pensión, siempre trabajando para nosotros, siempre peleando en contra de Mike Madigan, el vocero de la Cámara de Representantes que ha estado en el poder desde que yo tenía tres meses de edad. Por la razón que Mike Madigan ha estado en el poder por tanto tiempo este estado se ha puesto en una situación crítica con el dinero, ya no hay dinero. Nosotros hemos llegado a cambiar eso. Y hemos hecho muchos cambios… Estamos haciendo muchas cosas positivas. Y quiero que las personas comparen una administración como la nuestra, de Bruce Rauner, y la administración de Mike Madigan y de nuestro contrincante JB Pritzker…, que nos quiere subir los impuestos y nosotros no tenemos dinero para una subida de impuestos. Aparte de esto… JB Pritzker quiere subir los impuestos de nuestros sueldos y dice que subiría los impuestos por milla que usamos al conducir. En Illinois no tenemos dinero para más, necesitamos más negocios, más trabajo, mejores escuelas para salir adelante, no más impuestos. No únicamente eso: JB Pritzker también tiene un problema muy grande con las personas de color, las personas latinas y las personas afroamericanas, eso lo estamos viendo porque empleados [de la campaña de Pritzker] afroamericanos y latinos han traído una demanda en la corte federal diciendo que JB Pritzker violó los derechos civiles a 10 individuos que trabajan en su administración. Con JB Pritzker tienes un asomo del futuro que él trae el Illinois, lo mismo que teníamos antes que Bruce y yo fuéramos juramentados. Es muy importante que antes de salir a votar mañana las personas vean la diferencia. Mis padres vinieron a este país por la misma razón que vinieron los padres de todos los latinos aquí, para ofrecer a los niños las cosas que ellos no lograron en sus vidas, pero con una administración corrupta como la de JB Pritzker y Mike Madigan ninguna familia va a poder salir adelante.