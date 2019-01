Los Cachorros de Chicago con renovado optimismo para 2019

Los jugadores latinos de los Cubs se muestran entusiasmados de cara al próximo campamento de primavera

Javier Báez, Willson Contreras y José Quintana se declararon listos y motivados para la nueva temporada con los Cachorros de Chicago. La pasada convención de invierno reunió a la mayoría de los jugadores con los aficionados y significó el arranque de las actividades para la temporada 2019.

El boricua Javier Báez dijo emocionado que busca encontrar mucha diversión y “mucha competencia y tratar de mantenerme saludable y tratar de ganar”.

Pese a la estupenda campaña 2018, a Báez se le escapó el premio de Jugador Mas Valioso en la Liga Nacional, un resultado que no le dolió.

“Los números están ahí, éramos tres y uno iba a ganar y esperemos este año para volver a competir”, sostuvo el segunda base puertorriqueño.

El lanzador colombiano José Quintana, que inicia su tercera temporada con el equipo, dijo estar emocionado por el reencuentro con compañeros y fanáticos en la Convención y solo pide para este año “mucha salud y ojalá éste sea el año de nosotros”.

Por su parte el receptor venezolano Willson Contreras declaró que lo hecho por el equipo en 2018 fue bueno, pese a haber sido eliminados en el último día de la temporada regular.

“Tenemos que aprender y a aceptar que no todo el tiempo vamos a ganar y no todos los años vamos a estar metidos en los playoffs o en una Serie Mundial”, aclaró.

Los jugadores se reportarán al campamento primaveral en Arizona comenzando el 14 de febrero con el cuerpo de lanzadores y para el 19 de ese mes deberá estar todo el equipo completo entrenando.

La temporada oficial inicia el 28 de marzo en casa de los Rangers y en Chicago la inauguración es el 8 de abril.