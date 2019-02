La magia de Elmo y Sesame Street Live! llegan a Chicago

Todos están invitados a un viaje asombroso con Elmo para descubrir el poder de “lo que está por pasar” en Sesame Street Live! Make Your Magic. Esta nueva y mágica aventura en vivo se desprende de la exitosa gira inaugural de Sesame Street Live! presentada la temporada pasada por Feld Entertainment en sociedad con la organización educativa sin ánimo de lucro, Sesame Worshop. Presentando a los amigos favoritos de Plaza Sésamo —Elmo, Abby Cadabby, Big Bird y otros— Sesame Street Live! Make Your Magic ofrecerá seis funciones en The Chicago Theatre el sábado 9 y el domingo 10 de febrero, 2019.

Elmo se siente inspirado a aprender un truco de magia cuando conoce al extraordinario mago Justin, quien ha llegado a Plaza Sésamo para presentar una función de magia. Pero hay un problema… ¡Elmo no sabe hacer magia! Gracias al impulso de Justin para que practique, se esfuerce y no se rinda, Elmo se embarca en una extraordinaria aventura. Aprende que está bien cometer errores y que la magia se puede encontrar en cualquier parte cuando uno cree en sí mismo y en el poder de lo que “está por pasar”. Cookie Monster y Gonger descubren la ciencia y la diversión de hornear pasteles mientras que Abby Cadabby experimenta las habilidades transformativas de los ciempiés. Big Bird aprende acerca de la magia aumentativa de las sombras chinescas, mientras que Rosita orquestra un rítmico compás usando objetos cotidianos que encuentra a su alrededor. Por su parte, el artista Grover mezcla el pigmento de tres colores primarios. Con un dinámico baile y una banda sonora que con seguridad hará que todos se estremezcan en sus sillas, Sesame Street Live! Make Your Magic es una inspiradora introducción al teatro en vivo y al arte del ilusionismo que toda la familia disfrutará.

Los boletos para Sesame Street Live! Make Your Magic comienzan en 15 dólares y se pueden comprar en línea en http://www.msg.com/chicagotheatre, en Ticketmaster llamando al 1-800-745-3000 o en la taquilla de The Chicago Theatre. Sillas de fácil acceso y de acompañante están disponibles a través del Departamento de Asistencia a Discapacitados en el 1-888-609-7599. Para grupos de nueve o más personas, comunicarse con GroupTix en el 773-327-3778 (hay descuentos para grupos de 20 o más). Durante la presentación previa de Sesame Street Live!, el público tendrá la oportunidad de conocer y tomarse fotos con Elmo y dos de sus peludos amigos (sujeto a disponibilidad). El Paquete de “Conocer y Saludar” también incluye sillas preferenciales en las primeras cinco filas e interacción con los personajes. Hay un número limitado de estos paquetes, ¡así que adquiere el tuyo hoy mismo!

Mantente al tanto de los últimos sucesos a través de las redes sociales:

Facebook: http://www.facebook.com/SesameStreetLive

Twitter: @SesameStLive # SesameStreetLive

YouTube: http://www.youtube.com/SesameSteetLive

lnstagram:@SesameStreetLive