Candidatos a la Alcaldía exponen sus propuestas a residentes de Chicago

A unas semanas de que se lleven a cabo las elecciones municipales en Chicago, los aspirantes a la alcaldía vienen participando en distintos foros para exponer sus plataformas políticas a residentes de los diferentes barrios de la Ciudad de los Vientos.

Cuatro de los 14 candidatos a la alcaldía de Chicago, Gery Chico, Lori Lightfoot, Susana Mendoza y Paul Vallas, se presentaron en el foro Multicultural e Interreligioso para aspirantes a la alcaldía de Chicago de la organización Democrática Indoamericana, el cual se realizó en el Centro Cultural Croata de Chicago, ubicado en el vecindario de West Ridge en Chicago, hace unos días.

Los aspirantes al sillón municipal abordaron temas clave sobre equidad racial y de género, desarrollo de la fuerza laboral, el apoyo al crecimiento empresarial, educación de alta calidad, inmigración, vivienda y una mayor seguridad pública, por mencionar algunos.

A dicho evento no partidista se congregaron residentes, emprendedores, funcionarios electos y miembros de grupos comunitarios de la ciudad quienes también apoyaron el evento.

La elección municipal de Chicago 2019, incluida la elección de alcalde, se realizará el próximo 26 de febrero. Cabe señalar que las urnas estarán abiertas para ejercer su derecho a voto de 6 am a 7 pm. Los votantes de Chicago también podrán votar temprano en cualquier lugar de votación anticipada y registro en la ciudad del 11 al 25 de febrero próximo.

Algunas propuestas de los aspirantes

El expresidente ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), Paul Vallas destacó entre otras cosas sobre su capacidad para equilibrar los presupuestos y sus logros en llevar a CPS de un déficit a un superávit.

Vallas dijo que Chicago necesita un plan financiero a largo plazo que brinde estabilidad, abra nuevas escuelas y financie programas eficaces. Entre sus planes figura crear oportunidades económicas y llevar empleos a todos los vecindarios de la ciudad. También dijo que emplearía un tercio de los fondos TIF e invertiría en un fondo de capital para los lados oeste y sur de Chicago.

Vallas buscará promover la creación de nuevas unidades de vivienda asequible a través de una revisión de códigos de construcción y zonificación de la ciudad.

En materia de seguridad, el plan de Vallas es desarrollar una academia de entrenamiento de vanguardia y aumentar la fuerza de la policía a 14,000 oficiales. Este número de personal incluirá un mayor número de supervisores, así como una unidad escolar especializada capacitada para atender mejor las necesidades de los estudiantes en riesgo.

Vallas nació y se crió en un hogar griego-estadounidense en la comunidad de Roseland, en el lado sur de Chicago.

Por su parte, Gery Chico, nacido y criado en Chicago, hijo de padres mexicanos, es un abogado de bienes raíces y construcción y un veterano del Ayuntamiento de Chicago, pues fue jefe del staff del alcalde Rick Daley. También presidió CPS y los City Colleges.

Chico apuesta por un mercado libre y su campaña se enfoca en un Chicago más asequible. Parte de la plataforma política de Chico se enfoca en invertir en servicios comunitarios de salud mental para ayudar a las personas con mayor riesgo de cometer delitos. También en impulsar programas después de escuela en vecindarios donde impera la violencia a fin de mantener a los niños en el salón de clase y no en las calles.

La contralora de Illinois Susana Mendoza, natural de Chicago, criada en La Villita e hija de padres inmigrantes mexicanos, dijo que de ganar el sillón de la Alcaldía trabajará para hacer un plan para tener más viviendas asequibles en Chicago.

Implementará políticas que aumenten la confianza y la cooperación entre la policía y las comunidades y dijo que trabajará con un enfoque en salud pública para la prevención de la violencia.

En entrevista con La Raza, Mendoza dijo que de convertirse en alcaldesa de Chicago buscará mejorar el sistema de CPS y reducirá los tiroteos y la violencia que existe en la ciudad. En cuanto a los impuestos a la propiedad dijo: “Los impuestos a la propiedad están sofocando a muchas familias y necesitamos tratar de ir mejorando la condición económica de la ciudad, lo cual he podido lograr muchos avances a nivel estatal”, señaló.

Mendoza asegura estar lista para convertirse en alcaldesa de Chicago: “lo que he hecho estos últimos dos años liderando el estado a través de la crisis económica más grande de la historia de nuestro estado y la manera tan positiva que lo he hecho me ha preparado para este momento”.

Lori Lightfoot, expresidenta de la Junta de Policía de Chicago, dijo que la Ciudad no está funcionando debido a un sistema de impuestos a la propiedad dañado que favorece a las propiedades comerciales. Ella buscará que haya más viviendas asequibles para los residentes de Chicago.

En materia educativa buscará expandir programas de aprendizaje de la escuela secundaria e invertirá en programas de prevención de violencia. Entre los planes de Lightfoot está también el disminuir las barreras para acceder al capital “para que los empresarios con planes de negocios tengan oportunidades de prosperar”, detalló.

Con respecto a la equidad de género, Lightfoot dijo que como lesbiana afroamericana luchará para salvaguardar los derechos de la comunidad LGBTQ y de grupos vulnerables.

De los 14 aspirantes a la alcaldía de Chicago que fueron invitados a este foro Multicultural e Interreligioso asistieron cuatro, quienes además coincidieron en mostrar su respaldo a la comunidad inmigrante, asegurando que fortalecerán la ordenanza de Ciudad Santuario de Chicago, que en parte, prohíbe a los oficiales de la Policía de Chicago cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los candidatos

Además de Chico, Lighfoot, Mendoza y Vallas, los otros candidatos a la alcaldía son William Daley, exjefe de gabinete de Barack Obama; Amara Enyia, directora de la Cámara de Comercio de Austin; Robert Fioretti, exconcejal; Le Shwan Ford, representante estatal; Jerry Joyce, exfiscal ; John Kozlar, excandidato a concejal; Gary McCarthy, exsuperintendente de la Policia; ; Toni Preckwinkle, presidenta de la Junta del Condado de Cook; Neal Sales-Griffin, profesor de la Universidad Northwestern; y Willie Wilson, empresario.

Las elecciones en Chicago

Se elegirán alcalde y concejales este martes 26 de febrero, pero el voto temprano puede emitirse desde el lunes 11 de febrero.