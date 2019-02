Aspirantes a concejal del Distrito 25 de Chicago definen posturas sobre vivienda en Pilsen

Candidatos coincidieron en la necesidad de contar con vivienda asequible para los residentes de ese distrito

Vivienda asequible, planes para combatir el desplazamiento urbano y mejoras de accesibilidad en el vecindario para personas con discapacidad fueron algunos de los temas tratados en un foro comunitario con un enfoque en “vivienda y accesibilidad” y en el que cinco candidatos que buscan reemplazar al concejal Danny Solís del Distrito 25 expusieron sus plataformas políticas.

En el sótano de la iglesia San Pío del barrio de Pilsen se dio cita un nutrido grupo de residentes del Distrito 25 para escuchar al panel de candidatos a ese escaño, hacer preguntas y conocer sus propuestas en materia de vivienda.

Una colaboración de Vivienda de Chicago, Pilsen Alliance, Metropolitan Tenants Organization, Access Living y Disability Rights Action Coalition for Housing propició en días recientes un foro en la iglesia San Pío, en el vecindario de Pilsen para conocer la plataforma política de los postulantes al Distrito 25 en tema de vivienda. Ese distrito incluye partes de Pilsen, West Loop, Chinatown y Little Italy.

En ese foro comunitario residentes preguntaron a los aspirantes sobre su plan en cuanto a temas de vivienda relacionado a las reformas TIF, reformas a la Autoridad de Vivienda de Chicago, congelamiento a los impuestos a la propiedad y sobre su enfoque en cuanto a la ordenanza de control de alquileres, entre otros asuntos.

Aida Flores, Alex Acevedo, Byron Sigcho López, Hilario Domínguez y Troy Hernández son los cinco candidatos que buscan el asiento del concejal saliente Danny Solís, quien ha representado ese Distrito desde 1986. Solís también fue presidente del Comité de Zonificación del Ayuntamiento.

Solís, quien ha representado a la comunidad por 22 años, anunció que no buscaría la reelección el año pasado dejando el camino abierto a los cinco candidatos.

El diario Chicago Sun-Times informó que Solís grabó secretamente más de una docena de conversaciones con el concejal del Distrito 14, Ed Burke en los últimos dos años con el propósito de ayudar a una investigación federal. Burke fue acusado de intento de extorsión en enero pasado.

Durante dicho foro, las críticas a la gestión de Solís no se hicieron esperar por parte de los constituyentes y de algunos de los candidatos a ese distrito. En medio del debate, los organizadores del evento también hicieron énfasis en abstenerse de ataques personales entre los aspirantes al escaño.

Vivienda accesible

Los cinco candidatos coincidieron en la necesidad de contar con vivienda asequible para los residentes de ese distrito, así como también en que los vecinos necesitan mayores protecciones contra el desalojo y dijeron que apoyaban un proceso de zonificación impulsado por la comunidad.

“Apoyo un congelamiento de impuestos a la propiedad para quienes lo necesiten en el Distrito 25”, dijo Troy Hernández durante el foro comunitario.

Aida Flores en entrevista con La Raza señaló que de ser elegida concejala de ese distrito buscará enfocarse en un desarrollo balanceado. “Tenemos que subir el número de viviendas asequibles y asegurarnos de tener más departamentos para las familias y de dar los apoyos para que ellas puedan estar financieramente estables para poder comprar casa”.

Flores opinó que hay personas en el distrito que tienen miedo al desarrollo y otras que tienen miedo a que no se desarrolle la comunidad. “Conozco residentes dentro de Pilsen que les da miedo que vaya a ver desarrollo aquí, porque sienten que la única narrativa que les están presentando algunas personas es en contra del desarrollo, yo quiero ser una de las personas que lo va hacer de la manera balanceada”, reiteró.

Byron Sigcho López, quien fue candidato a ese puesto en 2014, dijo que es preocupante que algunos aspirantes, ante la pregunta de qué si van a recibir donaciones de campaña de desarrolladores, no hayan podido decir que no van a recibir dinero de las constructoras.

De ser elegido concejal, Sigcho López dijo que buscará que se invierta en vivienda asequible para los residentes y luchará contra el desplazamiento urbano en ese distrito. También dijo: “Los permisos de zona se deben dar abiertamente, no con comités a dedo. Vamos todos a sentarnos a ver qué proponen y si no satisface los requerimientos simplemente no se hace”, puntualizó.

—

Las elecciones en Chicago

Se elegirán alcalde y concejales este martes 26 de febrero, pero el voto temprano ya puede emitirse en numerosos centros de votación en la ciudad.