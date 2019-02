Detienen a tirador que dejó civiles y policías heridos en Aurora, Illinois

Las autoridades de Aurora, Illinois, respondieron a un caso de un tirador activo en la planta de la empresa Henry Pratt y sus alrededores.

Según reportes de medios, un sujeto aún no identificado habría desatado un ataque con armas de fuego y pasó cierto tiempo de tensión hasta que fue contenido y detenido por las fuerzas del orden, que han acudido al lugar con equipos SWAT. Se afirma que se trataría de un empleado de esa compañía. Ya está bajo custodia de las autoridades tras haber sido “neutralizado”, aunque no se ha clarificado lo que eso significa.

Active Shooter Incident has been secured. Shooter is no longer a threat to the area. Continued police presence will remain as investigation continues. Parents please contact your local school districts for dismissal plan https://t.co/P4y7X7K4og — Aurora (IL) Police (@AuroraPoliceIL) February 15, 2019

Se afirma en medios televisivos, entre ellos la televisora ABC 7, que cubren el suceso que habría cuatro policías heridos en el intercambio de tiros con el atacante y también una cantidad no confirmada, pero múltiple, de civiles también heridos de bala.

Se desconoce todavía el alcance o razones del ataque, ni la identidad del atacante. Testimonios recogidos por la televisora ABC 7 señalan que al menos unas cinco personas, sin contar los policías, habrían sido baleadas. Una huida del personal del edificio de Henry Pratt tuvo lugar de modo súbito cuando comenzó el tiroteo.

Las escuelas de la zona de Aurora se colocaronen estado de alerta y no permitieron la salida ni entrada de personas de los planteles como medida preventiva. Una vez detenido el atacante, las escuelas levantaron la alerta y dejaron salir a alumnos y personal.

Autoridades de Illinois como el gobernador JB Pritzker y lo senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth reaccionaron al suceso y mostraron su empatía a las víctimas y a los policías que respondieron al ataque.

I am monitoring the shooting in Aurora and encourage all residents to follow the directives of their local law enforcement. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) February 15, 2019

My heart breaks for Aurora. I’m tracking updates on the situation with my staff. Thank you to the members of law enforcement who are responding to the emergency. — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) February 15, 2019