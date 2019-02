Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 1 de marzo

Espectáculos de camionetas

Aplastarán autos, harán retumbar el auditorio y levantarán polvo las camionetas monstruo durante el espectáculo titulado ‘Monster Jam’, que se realizará en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) hasta el 4 de marzo. Boletos $15-$118. www.vivatumusica.com

Festival Sor Juana

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) celebrará la apertura del Festival Sor Juana con la presentación y grabación en vivo del programa radial LATINO USA a las 7:30 pm. nationalmuseumofmexicanart.org

La Chupitos

Los chistes de Liliana Arriaga, la comediante que interpreta el personaje de ‘La Chupitos’, pondrán a carcajear al público durante su presentación titulada ‘Sigo Standopeda 2’ en EL Paris Banquet Hall (1492 Lewis Ave., en North Chicago) a las 8 pm. Además la comediante se presentará en la Sierra de Aurora Banquet (2131 E. New York St., en Aurora) el 2 de marzo, a las 7 pm y en el Estrellas Del Millennium (850 N. State St., en Elgin) el 3 de marzo, a las 7 pm. Boletos $35. www.facebook.com/donedealevents

Espectáculo de flamenco

El festival de la música y cultura flamencA en el Instituto Cervantes Chicago (31 W. Ohio St.) continuará a las 7 pm con la presentación de la bailarina y cantautora Elena Andújar, el guitarrista de flamenco Chano y la percusionista Antonio Andújar el 1 y 2 de marzo. Boletos $25-$30. chicago.cervantes.es

La Despedida del Volkán

Las agrupaciones Banda Potrillos, Los Leos de Chicago, los Ahijados Barranco, Grupo Dos Banderas, Los Coroneles y Veloz amenizarán el último baile y concierto en el antro el Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos por adelantado $15. www.vivatumusica.com

Exposición de flores ‘Understory: The Layers of Light’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes, que colgarán del techo y decorarán el espacio con motivo del inicio de la primavera. La exposición, titulada ‘Understory: The Layers of Light’ será diseñada para los aventureros, quienes podrán explorar el sotobosque sin tener que ir lejos de casa hasta el 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org

Arte con énfasis social

El Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) junto a la organización sin fines de lucro Envisioning Justice presentarán la exhibición de arte ‘INSIDE THE MIND: Control and Conditioning’ hasta el 19 de abril. En esta muestra artística se explorará el impacto de la conformidad y las opiniones de las multitudes sobre temas como la inmigración, la deportación y/o el encarcelamiento. La entrada es gratis. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Pista de hielo en el Parque Millennium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 6 de marzo del 2016 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados de 10 am a10 pm y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $13-$15 para rentar patines. www.millenniumpark.org

Exposición de orquídeas

Tómate fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorres la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 24 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. www.chicagobotanic.org

Aventura polar

No le temas a las temperaturas heladas y sal a explorar la tundra ubicada cerca de la costa del Lago Michigan. Conoce e interactúa con los perros siberianos, mientras disfrutas de un chocolate caliente y música en vivo en el Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) de 12 pm a 4 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/polar-adventure-days

Sábado 2 de marzo

Feria de empleo para jóvenes

Jóvenes, entre las edades de 13 y 19 años de edad, tendrán la oportunidad de recibir consejos para triunfar en entrevistas de trabajo, durante la feria en el Colegio Kennedy King (1145 W. Wilson Ave.) de 10 am a 1 pm. Habrá información sobre programas y oportunidades de trabajo disponibles para jóvenes, y jóvenes podrán platicar con representantes de compañías que estarán contratando. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/teen-opportunity-fairs

Celebración brasileña

Todos están invitados a disfrutar de una exposición de la música, los platillos y las artesanías de

Brasil durante la celebración titulada ‘International Carnivale Celebration’ (Celebraciones Internacionales de Carnaval), que forma parte de la serie de celebraciones anuales ‘Global Connections’ (Conexiones Globales). En Navy Pier (600 E. Grand Ave.) de 1 pm a 5 pm. La entrada es gratis. navypier.org/event/global-connections-carnivale-2019

Carnaval 2019

Aprende a bailar samba durante el taller que ofrecerán en Logan Square Auditorium (2539 N. Kedzie Blvd.) a las 9 pm. Después de dominar el paso brasileño, únete a la fiesta y practica al ritmo de la música de agrupación Chicago Samba. Boletos $20. www.chicagosamba.com

Grandiosas en concierto

La nueva edición del espectáculo, que destaca a varias de las voces más grandes de la escena musical en español, traerá a Chicago a las cantantes Ángela Carrasco, Dulce, Rocío Banquells, Manoella Torres y Karina. El concierto arrancará a las 7 pm en el Copernicus Center (5216 W. Lawrence Ave.). Boletos $49 – $145. rebentonpromotions.com

Concierto sonidero

Los Karkik’s, Campeche Show, Tropical Mar Azul y La Internacional Luz Roja amenizarán el baile y concierto de género musical cumbia en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $35. www.vivatumusica.com

Miércoles 6 de marzo

Proyección de la película ‘Chavela’

Una entrevista con la legendaria cantante Chavela Vargas en 1991 será el punto de partida del documental ‘Chavela’, que trata sobre la vida poco tradicional de la cantante y que será proyectada sobre la pantalla grande de la Universidad DePaul (2315 N. Kenmore Ave.) a las 5 pm. La entrada es gratis.

Oscar D’Leon

Oscar D’Leon, el cantante neoyorquino, encabezará una cartelera cargada de talento latino durante la gira titulada ‘3 Generaciones’, que se realizará en el House of Blues Chicago (329 N. Dearborn St.) a las 6:30 pm. Además de música en vivo a cargo de la banda venezolana Guaco. Boletos para $65.50 www.houseofblues.com/chicago