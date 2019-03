Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 8 de marzo

‘Juana in a Million’

Debuta la obra de teatro ‘Juana in a Million’ en Chicago durante el Festival Sor Juana. La puesta en escena gira en torno a la historia de Juana Gómez Castillo, una joven mujer mexicana quien abandona su país natal y se refugia en Londres. La obra se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) en inglés el 8 de marzo y en español el 9 de marzo, a las 6:30 pm. Boletos $20. nationalmuseumofmexicanart.org

Feria de autos

Carros de carrera, vehículos antiguos y autos modernos estarán en exhibición en el Rosemont Convention Center (5555 N. River Rd., en Rosemont) durante el evento familiar ‘World of Wheels’, que se realizará del 8 al 10 de marzo. Boletos $7-$21. http://www.worldofwheelschicago.com

Exhibición ‘Loop’

Colocarán 13 instalaciones con música en el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) que iluminarán el sitio y proyectarán imágenes animadas para todo aquello que se anime a sentarse dentro del círculo interactivo. La exhibición artística titulada ‘Loop’ estará puesta hasta el 12 de mayo. La entrada es gratis. navypier.org/event/art-loop

Espectáculo de flamenco

El festival de la música y cultura flamenca en el Instituto Cervantes Chicago (31 W. Ohio St.) continuará a las 7 pm con la presentación de la flautista y compositora María Toro y su Flamenco Trío el 11 de marzo. Boletos $25-$30. chicago.cervantes.es

Exposición de flores ‘Understory: The Layers of Light’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes, que colgarán del techo y decorarán el espacio con motivo del inicio de la primavera. La exposición, titulada ‘Understory: The Layers of Light’ será diseñada para los aventureros, quienes podrán explorar el sotobosque sin tener que ir lejos de casa hasta el 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org

Arte con énfasis social

El Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) junto a la organización sin fines de lucro Envisioning Justice presentarán la exhibición de arte ‘INSIDE THE MIND: Control and Conditioning’ hasta el 19 de abril. En esta muestra artística se explorará el impacto de la conformidad y las opiniones de las multitudes sobre temas como la inmigración, la deportación y/o el encarcelamiento. La entrada es gratis. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Exposición de orquídeas

Tómate fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorres la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 24 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. www.chicagobotanic.org

Sábado 9 de marzo

Mercado artesanal

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer se realizará un mercado artesanal titulado ‘Viva la Mujer’ en el centro de eventos Décima Musa (1901 S. Loomis St.) de 4 pm a 9 pm. Artistas locales venderán obras de arte y artículos hechos a mano. La entrada es gratis. www.facebook.com/events/2150829365247587

Concierto de cumbia

Las agrupaciones Grupo Saya Para Ti, Grupo Los Kiero & Karo’s amenizarán el baile y concierto de música cumbia en los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $30. www.vivatumusica.com

Domingo 10 de marzo

Festival de mariachi

Habrá un encuentro de mariachis, en el que se presentará lo mejor de la música de mariachi y ranchera en el Belvidere Mall (1901 Belvidere St., en Waukegan) de 12 pm a 6 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/events/416634032210531

Viernes 15 de marzo

Los Amigos Invisibles

La banda venezolana Los Amigos Invisibles interpretará todas las canciones favoritas de sus seguidores como ‘La que me gusta’ y ‘Robot love’, durante su concierto de ritmos latinos, funk, samba y bossa nova en el antro Joe’s on Weed St. (940 W. Weed St.) a las 10 pm. Boletos $42.50. joesbar.com/rOILo