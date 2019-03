La futbolista boricua que en Chicago defiende el arco y a los latinos

Maelene Torres además de jugar futbol es abogada de accidentes de trabajo

La portería del equipo CD Vagos está bien defendida por una abogada.

Ella es Maelene Torres, una puertorriqueña originaria de Nueva York que llegó al equipo para aportar toda su experiencia como defensora, orgullosa de su sangre caribeña.

“Me siento muy bien porque puedo representar a la comunidad boricua, no hay muchas porque nuestro deporte es beisbol y también voleibol”, manifestó la jugadora.

Maelene es la portera del equipo femenil CD Vagos en la Liga Interamericana y verla jugar es todo un espectáculo por sus atajadas sin temor a ser lastimada. Por eso es la titular y no piensa cambiar de posición.

“Yo pienso que mi talento es más de portera, no creo que tengo mucho talento en otro lugar”, reconoció.

El futbol le comenzó a gustar cuando era pequeña allá en Nueva York, de donde es originaria.

“Desde niña, y no si el talento lo tengo en la sangre porque mis padres no jugaban, no lo sé”, se pregunta ella también.

Pero además de defender los tres palos, Maelene Torres es abogada de accidentes de trabajo porque dice esa es su vocación para ayudar.

“Yo pienso que es mi pasión, la de ayudar a las personas en heridas personales, especialmente en la comunidad hispana porque no hay mucha representación en esta área”, sostuvo.

Maelene ha tenido partidos muy complicados en las últimas semanas y admite tener nervios, sobre todo en los más importantes como las finales: “pienso que es mucha presión porque es muy difícil contemplar a qué lado va a patear”.

A pesar de que el CD Vagos perdió la final femenil en definición de penales, Maelene se llevó la ovación por su garra al atajar los disparos.