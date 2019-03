“Mi agenda busca ser inclusiva y responder a las necesidades de todos en el Cuarto Distrito”: ‘Chuy’ García

Jesús ‘Chuy’ García, representante federal del Distrito 4 de Illinois, dijo que continuará la lucha pro inmigrante pero que también trabajará por otras necesidades de su demarcación

Mejoras en materia de transporte e infraestructura, expandir el acceso a cobertura médica, preservar el beneficio de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y del Estatus de Protección Temporal (TPS), lograr una reforma migratoria, reducir la violencia y combatir el desplazamiento urbano son algunas de las prioridades en las que trabajará el congresista Jesús ‘Chuy’ García, quien fue elegido el pasado 6 de noviembre por los constituyentes del Cuarto Distrito de Illinois.

‘Introducimos la propuesta de ley ‘Medicare for All’, que ayudará a expandir la cobertura de salud a mucha gente que en estos momentos no tiene acceso… Mi distrito tiene un gran porcentaje de personas que no tienen seguro médico, así que este proyecto de ley pretende incluir a muchos de ellos y busca incluir a quienes tienen condiciones preexistentes”, dijo García, en entrevista con La Raza, y añadió que también trabajará para reducir la violencia callejera a la cual la calificó como una cuestión de salud pública.

Según el congresista García, con inversión en infraestructura también se puede crear mayor disponibilidad de vivienda a costo asequible y evitar el desplazamiento urbano. “Personas de bajos recursos en Chicago están siendo desplazadas fuera de la ciudad por falta de acceso a vivienda al alcance de los salarios de la gente trabajadora de bajos recursos”, señaló García.

El congresista dijo que buscará fortalecer la democracia con medidas que protejan el derecho de los votantes y reformen el sistema de financiamiento de las elecciones.

Jesús ‘Chuy’ García, de 62 años, natural de Durango, México y, establecido en Chicago desde los 10 años de edad, representa al Distrito Cuatro de Illinois en la Cámara de Representantes, reemplazando a Luis Gutiérrez, quien se retiró tras 25 años en el cargo.

García tiene amplia experiencia en política local y estatal: fue concejal por el Distrito 22, senador estatal y miembro de la Junta del Condado de Cook. En 2015 García fue candidato a alcalde de Chicago siendo derrotado en segunda vuelta por el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel.

García se hizo de la curul en el Congreso de Estados Unidos en noviembre de 2018 al derrotar al republicano Mark Wayne Lorch por amplia mayoría para representar al Distrito 4 de Illinois en la Cámara de Representantes. García también se propone ser crítico ante la política antiinmigrante del presidente Donald Trump.

Además, Gutiérrez y García crearon un caucus de liderazgo latino con el propósito de reforzar la influencia hispana en todos los centros del poder del estado. “Se busca tener impacto sobre propuestas de ley y resultados en la política pública que beneficien el avance de la comunidad latina en los Estados Unidos en áreas que incluyen la reforma migratoria, el acceso a la educación, el acceso a créditos y recursos para los pequeños negocios, así como en la política exterior…”, comentó.

Continuará la lucha pro inmigrante

García reconoció la gestión de su antecesor Gutiérrez en materia migratoria. “Gutiérrez estableció un legado en ser uno de los campeones de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos”, dijo.

García continuará la lucha pro inmigrante, pero al mismo tiempo dice que trabajará por otras necesidades que hay que atender en su distrito: “La agenda que yo traigo reconoce la necesidad de realizar cambios económicos, cambios en la educación, lidiar con los retos que encuentra la juventud en lograr sus estudios universitarios y también estoy apoyando esfuerzos para incrementar el salario mínimo y la cuestión de la infraestructura”.

“Mi agenda busca ser inclusiva y responder a las necesidades de todos los constituyentes del Cuarto Distrito”, destacó García a La Raza.

Al momento de la entrevista, al preguntársele sobre a cuál de las dos candidatas a la alcaldía de Chicago, Lori Lightfoot y Toni Preckwinkle, respaldaría en las elecciones de segunda vuelta del próximo 2 de abril, García respondió: “Tengo la intención de entrevistar a ambas candidatas, conocer con mayor profundidad su visión y luego decidiré si hago un endoso o no”, precisó. Y el pasado 17 de marzo García anunció que le daba su respaldo a Lighfoot.

El Cuarto Distrito Congresional de mayoría hispana comprende vecindarios del suroeste de Chicago como La Villita, Pilsen, Las Empacadoras, Brighton Park, barrios del noroeste que abarcan Humboldt Park, Logan Square, Avondale, Belmont Cragin, Albany Park, Galewood y los suburbios de Melrose Park, Berwyn, Cicero y Brookfield.