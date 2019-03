Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 22 de marzo

Zoé en concierto

La velada arrancará con vigor y energía a cargo del quinteto e intérpretes del tema musical ‘Love’ Zoé, quienes encabezarán la cartelera musical en el Aragón (1106 W. Lawrence Ave.) a las 7 pm. Boletos $48.50. www.vivatumusica.com

Exhibición ‘Loop’

Colocarán 13 instalaciones con música en el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) que iluminarán el sitio y proyectarán imágenes animadas para todo aquello que se anime a sentarse dentro del círculo interactivo. La exhibición artística titulada ‘Loop’ estará puesta hasta el 12 de mayo. La entrada es gratis. navypier.org/event/art-loop

Exposición de flores ‘Understory: The Layers of Light’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes, que colgarán del techo y decorarán el espacio con motivo del inicio de la primavera. La exposición, titulada ‘Understory: The Layers of Light’ será diseñada para los aventureros, quienes podrán explorar el sotobosque sin tener que ir lejos de casa hasta el 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org

Arte con énfasis social

El Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) junto a la organización sin fines de lucro Envisioning Justice presentarán la exhibición de arte ‘INSIDE THE MIND: Control and Conditioning’ hasta el 19 de abril. En esta muestra artística se explorará el impacto de la conformidad y las opiniones de las multitudes sobre temas como la inmigración, la deportación y/o el encarcelamiento. La entrada es gratis. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Exposición de orquídeas

Tómate fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorres la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 24 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. www.chicagobotanic.org

Sábado 23 de marzo

Conjunto Primavera

Baila con tu pareja toda la noche durante el concierto de la agrupación norteña Conjunto Primavera en el que también se presentarán Ramón Ayala, Los Rieleros del Norte, Conjunto Azabache, Salomón Robles y la Banda la Costeña en el Aragón (1106 W. Lawrence Ave.) a las 7 pm. Boletos por adelantado $50. www.vivatumusica.com

Domingo 24 de marzo

Bad Bunny

El reggaetonero puertorriqueño Benito Antonio Martínez, mejor conocido por su nombre artístico Bad Bunny, traerá el sonido de ‘trap’ latino a Chicago durante su concierto en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 7 pm. Boletos $49-$475. www.vivatumusica.com

Película ‘Mi mejor amigo Jorge’

La cineasta emergente Helen López contará la historia de Luna y su amigo Jorge, quien al fallecer es inmortalizado por su amiga durante el Día de los Muertos. El cortometraje será proyectado en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 12 pm. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Martes 26 de marzo

Discurso sobre Sor Juana

El convento de San Jerónimo y Sor Juana Inés de la Cruz ‘La décima musa’ son los ejes de la plática que llevará la cronista mexicana Ángeles González Gamio en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 6 pm. La conversación girará en torno a la vida de la escritora y feminista. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Miércoles 27 de marzo

Il Divo

Los cuatro tenores que conforman el grupo musical Il Divo, se presentarán en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $28-$65. www.rosemont.com/theatre/events/il-divo-timeless-tour

Jueves 28 de marzo

Festival de Cine Latino de Chicago

Ya es hora para disfrutar del trigésimo quinto Festival de Cine Latino de Chicago, del 28 de marzo al 11 de abril, en las salas del AMC River East 21 (322 E. Illinois St.). Boletos $10-$13. Se estrenarán más de 100 largometrajes y cortometrajes de países latinoamericanos, España, Portugal y Estados Unidos. La gran apertura del festival será la película autobiográfica titulada ‘Yuli’, en torno a la vida del bailarín cubano Carlos Acosta, a las 5:30 pm. chicagolatinofilmfestival.org

Viernes 29 de marzo

Gabriel Iglesias

Gabriel Iglesias traerá su espectáculo de comedia a Chicago. Por dos horas, el comediante mexicoamericano destacará los mejores momentos y chistes durante su gira de nombre ‘Beyond the Fluffy (Más Allá de Fluffy)’, en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $35-$75. www.fluffyguy.com

Tributo a Selena

Se darán cita en el House of Blues (329 N. Dearborn) los seguidores de la Reina del Tex-Mex Selena Quintanilla, quienes bailarán y entonarán los éxitos de la cantante, incluyendo ‘Bidi Bidi Bom Bom’. El concierto arrancará a las 9 pm. Boletos $20-$30. www.houseofblues.com/chicago

Sábado 30 de marzo

Money Smart Week

El Federal Reserve Bank de Chicago invita al pública a su Money Smart Week 2019 (Semana de Educación Financiera), que ofrece gran cantidad de eventos gratuitos para informar y educar a las personas sobre consumo y finanzas personales. Será del 30 de marzo al 6 de abril. Para ubicar eventos e inscribirse visite moneysmartweek.org/events. También puede consultar las redes socials en Twitter: #MSW2019, @moneysmartweek; Facebook: MoneySmartWeekNational; Instagram: #MSW2019, @ChicagoFed; y Pinterest: @ChicagoFed.