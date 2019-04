Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 5 de abril

Teatro ‘Not For Sale’

La compañía UrbanTheater presenta ‘Not For Sale (No está a la venta)’, que trata sobre el desplazamiento de los puertorriqueños del barrio Humboldt Park. El 7 de abril en el Urban Theater (2620 W. Division St.) a las 7:30 pm. Boletos $20-$25. urbantheaterchicago.org/notforsale2

Feria de tocino

Todos los amantes del tocino se darán gusto con una variedad de platillos en el festival culinario en el UIC Forum (725 W. Roosevelt Rd.) el 5 de abril, de 7 pm a 10 pm, y el 6 de abril, de 12 pm a 3 pm y de 7 pm a 10 pm. Boletos $60-$160. baconfestchicago.com

Documental ‘Cuba’

En la pantalla enorme del Museo de Ciencia e Industria se proyectará el documental ‘Cuba’, que recorre la isla caribeña y cuenta la historia de la arquitectura colonial, la cultura y su gente. Hasta el 23 de mayo, a las 10:30 am, 12 pm, 1:30 pm y 3 pm. Boletos $19.95-$31.95. www.msichicago.org/explore/whats-here/giant-dome-theater/cuba/

Exposición de flores

La tienda por departamentos Macy’s será transformada en un jardín bajo techo, en el que se almacenarán más 2 millones de flores y plantas exóticas durante la exhibición anual de flores titulada ‘Journey to Paradisios’, que culminará el 7 de abril. La entrada es gratis. www.macys.com/social/flower-show

La Santa Cecilia

El sexteto de músicos méxicoamericanos y centroamericanos se presentará en Chicago en el Concord Music Hall (2047 N. Milwaukee Ave.) a las 7 pm. Boletos $23.50- $25. concordmusichall.com

Festival de Cine Latino de Chicago

Ya es hora para disfrutar del trigésimo quinto Festival de Cine Latino de Chicago, hasta el 11 de abril, en las salas del AMC River East 21 (322 E. Illinois St.). Boletos $10-$13. Se estrenarán más de 100 largometrajes y cortometrajes de países latinoamericanos, España, Portugal y Estados Unidos. chicagolatinofilmfestival.org

Exhibición ‘Loop’

Colocarán 13 instalaciones con música en el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) que iluminarán el sitio y proyectarán imágenes animadas para todo aquello que se anime a sentarse dentro del círculo interactivo. La exhibición artística titulada ‘Loop’ estará puesta hasta el 12 de mayo. La entrada es gratis. navypier.org/event/art-loop

Exposición de flores ‘Understory: The Layers of Light’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes, que colgarán del techo y decorarán el espacio con motivo del inicio de la primavera. La exposición, titulada ‘Understory: The Layers of Light’ será diseñada para los aventureros, quienes podrán explorar el sotobosque sin tener que ir lejos de casa hasta el 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org

Arte con énfasis social

El Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) junto a la organización sin fines de lucro Envisioning Justice presentarán la exhibición de arte ‘INSIDE THE MIND: Control and Conditioning’ hasta el 19 de abril. En esta muestra artística se explorará el impacto de la conformidad y las opiniones de las multitudes sobre temas como la inmigración, la deportación y/o el encarcelamiento. La entrada es gratis. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Semana de Educación Financiera

El Federal Reserve Bank de Chicago invita al pública a su Money Smart Week 2019 (Semana de Educación Financiera), que ofrece gran cantidad de eventos gratuitos para informar y educar a las personas sobre consumo y finanzas personales. Hasta el 6 de abril. Para ubicar eventos e inscribirse visite moneysmartweek.org/events. También puede consultar las redes socials en Twitter: #MSW2019, @moneysmartweek; Facebook: MoneySmartWeekNational; Instagram: #MSW2019, @ChicagoFed; y Pinterest: @ChicagoFed.

Sábado 6 de abril

Intocable

A bailar al ritmo de las cumbias románticas y las norteñas encantadoras del grupo Intocable en el Rosemont Theater (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $49-$129. www.vivatumusica.com

Poesía en abril

Antes del inicio del encuentro anual entre poetas locales e internacionales, que se realizará durante el festival de poesía internacional ‘Poesía en Abril’, se presentará una colección de poemas de Jorge García de la Fe titulado ‘Camino de Imposesión’. El evento En St. Augustine College (1345 W. Argyle St.) a las 7 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/contratiempo

El Fantasma

Grandes exponentes de la música regional mexicana se estarán presentando en el escenario del Aragón (1106 W. Lawrence Ave.) a las 7 pm: El Fantasma, las agrupaciones La Adictiva y Voz de Mando y Virlan García. Boletos por adelantado $74. www.vivatumusica.com

Interpuesto

Todos están invitados a “rocanrolear” con la legendaria banda de rock mexicana Interpuesto durante el concierto y baile en el V Live (2501 S. Kedzie Ave.) Ave.) a las 9 pm. Boletos $30. www.vivatumusica.com

Graciela Beltrán

Desde que tenía 10 años, la cantante de origen sinaloense Graciela Beltrán se ha dedicado a la música regional mexicana y después de 36 años de trayectoria musical regresará a Chicago a interpretar sus éxitos en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Jueves 11 de abril

Nicky Jam

El intérprete puertorriqueño Nicky Jam trae su ‘Íntimo Tour’ a Chicago. En el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos por adelantado $60-$161. www.vivatumusica.com

Película ‘Los Adioses’

La historia de una de las feministas mexicanas de los años 50 se proyectará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 6 pm. Después de la película sobre la vida de la escritora Rosario Castellano, habrá una plática con la directora Natalia Beristáin. Este evento es parte del Festival Sor Juana 2019. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org