Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 10 de mayo

Documental ‘Cuba’

En la pantalla enorme del Museo de Ciencia e Industria se proyectará el documental ‘Cuba’, que recorre la isla caribeña y cuenta la historia de la arquitectura colonial, la cultura y su gente. Hasta el 23 de mayo, a las 10:30 am, 12 pm, 1:30 pm y 3 pm. Boletos $19.95-$31.95. www.msichicago.org/explore/whats-here/giant-dome-theater/cuba/

Exhibición ‘Loop’

Colocarán 13 instalaciones con música en el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) que iluminarán el sitio y proyectarán imágenes animadas para todo aquello que se anime a sentarse dentro del círculo interactivo. La exhibición artística titulada ‘Loop’ estará puesta hasta el 12 de mayo. La entrada es gratis. navypier.org/event/art-loop

Exposición de flores ‘Understory: The Layers of Light’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes, que colgarán del techo y decorarán el espacio con motivo del inicio de la primavera. La exposición, titulada ‘Understory: The Layers of Light’ será diseñada para los aventureros, quienes podrán explorar el sotobosque sin tener que ir lejos de casa hasta el 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org

Festival de lilas

El suburbio de Lombard le dará la bienvenida al esplendor de la primavera con un evento familiar dedicado a una de las flores que renacen en esta temporada: la lila. Podrán tomarse fotos rodeados por más de 700 lilas y 25,000 tulipanes, disfrutar de música en vivo y participar en actividades divertidas para todos los miembros de la familia en el Parque Lilacia (150 S. Park Ave., en Lombard) hasta el 19 de mayo, de 9 am a 9 pm. La entrada es gratis. www.lombardlilactime.com

Semana de las cervezas artesanales

Disfruta de una selección amplia de cervezas locales e importadas durante la semana dedicada a la cerveza artesanal. Habrá más de 100 diferentes cervecerías ofreciendo más de 200 variedades de cerveza en los diferentes eventos que organizarán varios restaurantes hasta el 17 de mayo. www.illinoisbeer.org/icbw

Sábado 11 de mayo

Libro sobre el Padre Solalinde

El libro de la periodista Karla María Gutiérrez, que trata sobre el Padre Solalinde y lleva de nombre ‘Revelaciones de un misionero. Mi vida Itinerante’, se presentará en la ciudad de Chicago durante la charla con líderes locales en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 5:30 pm. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Festival de camionetas de comida

Empanadas, hamburguesas, tacos y postres son algunas de las delicias disponibles para saborear más de 25 camionetas de comida ambulante, en el Zoológico Lincoln (2001 N. Clark St.) durante el festival culinario, de 7:30 pm a 10 pm. Boletos $8- $10. www.lpzoo.org/food-truck-social

Festival del Día de las Madres

En Pilsen se celebrará a las mamás con música, comida y concursos. El festival, en las instalaciones de la compañía Hacienda Brands (2420 S. Wood St.), será de 10 am a 4 pm y tendrá como invitado especial a cantantes locales de música ranchera. En Waukegan, se festejará a la matriarca de la familia con una fiesta, que arrancará a las 11 am, en el centro comercial Belvidere (1901-2499 Belvidere St., en Waukegan) La entrada es gratis. www.facebook.com/donedealevents

Festival de arte

Justo a tiempo para el Día de las Madres, el festival de arte de nombre Renegade Fair ofrece una opción divertida para apoyar a artesanos locales y salir de compras en el barrio de Pilsen (sobre la calle Halsted, entre las calles Canalport Ave. y 18th St.). El evento familiar se realizará al aire libre el 11 y 12 de mayo, de 11 am a 6 pm. La entrada es gratis. www.renegadecraft.com/fair/chicago-spring

Noche de recuerdos

A celebrar el fin de semana en el antro Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) con la música romántica de King Clave, Arturo Cisneros y Sus Freddy’s, Los Solitarios y Trio Sonora de Victor Nava. El evento musical arrancará a las 8 pm. Boletos por adelantado $30. www.vivatumusica.com

Domingo 12 de mayo

Desfile de Cinco de Mayo

Festejará el triunfo de los mexicanos sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla a lo largo de la carretera Cermak durante el festival de Cinco de Mayo, que arrancará a las 12 pm desde la esquina de la Carretera Cermak y Avenida Damen y viajará sobre la Cermak Rd. hasta culminar en el Bulevar Marshall. Además, se llevará a cabo un festival conmemorativo en el Parque Douglas (1401 S. Sacramento Dr.) del 9 al 12 de mayo. La entrada es gratis.

Sábado 18 de mayo

Festival del niño

Los más pequeños de la familia tendrán su día y los celebrarán divirtiéndose junto con sus amigos en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.), sede de la vigésima tercera edición del Festival del Niño. La celebración arrancará con espectáculos en vivo, actividades de arte y deportes, juegos y exámenes de salud a las 11 am. El evento familiar culminará a las 3 pm. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org