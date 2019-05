Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 17 de mayo

Gran apertura del Río Chicago

Navega las aguas del Río Chicago en bote o kayak, aprende sobre la arquitectura de Chicago durante un recorrido a lo largo del río con guía, aprende a pescar y disfruta de un desfile de botes durante la gran apertura del Río Chicago (entre la Calle Franklin y la Avenida Michigan) de 6 am a 11 pm. La celebración de apertura culminará el 19 de mayo. La entrada es gratis. www.chicagoriverwalk.us/seasoncelebration2019

Festival de Mayo

Darán la bienvenida a la temporada de festivales al aire libre en los barrios de Chicago con la fiesta familiar en Lakeview de nombre Mayfest, que se realizará en el 3100 N. Ashland Ave., el 17 de mayo, de 5 pm a 10 pm, el 18 de mayo, de 2 pm a 10 pm, y el 19 de mayo, de 12 pm a 10 pm. Se presentarán más de 10 grupos musicales y habrá comida y actividades para los pequeños de la familia. Boletos $10. www.starevents.com/event/mayfest

Exhibición de Omar Magaña

Será una noche de arte junto al artista Omar Magaña, quien presentará 10 de sus esculturas en la apertura de la exhibición ‘SOLO OMAR’ a las 6 pm en el Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.). La entrada es gratis. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Documental ‘Cuba’

En la pantalla enorme del Museo de Ciencia e Industria se proyectará el documental ‘Cuba’, que recorre la isla caribeña y cuenta la historia de la arquitectura colonial, la cultura y su gente. Hasta el 23 de mayo, a las 10:30 am, 12 pm, 1:30 pm y 3 pm. Boletos $19.95-$31.95. www.msichicago.org/explore/whats-here/giant-dome-theater/cuba/

Festival de lilas

El suburbio de Lombard le dará la bienvenida al esplendor de la primavera con un evento familiar dedicado a una de las flores que renacen en esta temporada: la lila. Podrán tomarse fotos rodeados por más de 700 lilas y 25,000 tulipanes, disfrutar de música en vivo y participar en actividades divertidas para todos los miembros de la familia en el Parque Lilacia (150 S. Park Ave., en Lombard) hasta el 19 de mayo, de 9 am a 9 pm. La entrada es gratis. www.lombardlilactime.com

Semana de las cervezas artesanales

Disfruta de una selección amplia de cervezas locales e importadas durante la semana dedicada a la cerveza artesanal. Habrá más de 100 diferentes cervecerías ofreciendo más de 200 variedades de cerveza en los diferentes eventos que organizarán varios restaurantes hasta el 17 de mayo. www.illinoisbeer.org/icbw

Sábado 18 de mayo

Festival del niño

Los más pequeños de la familia tendrán su día y los celebrarán divirtiéndose junto con sus amigos en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.), sede de la vigésima tercera edición del Festival del Niño. La celebración arrancará con espectáculos en vivo, actividades de arte y deportes, juegos y exámenes de salud a las 11 am. El evento familiar culminará a las 3 pm. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Cirque du Soleil: ‘Volta’

Hace 30 años que el Cirque du Soleil visitó la ciudad de Chicago por primera vez y hoy regresa con un nuevo espectáculo titulado ‘Volta’, que se estrenará por primera vez en el Soldier Field (1401 Museum Campus Drive). Entre aerialistas, equilibristas, malabaristas, contorsionistas y titiriteros, el espectáculo ‘Volta’ busca entretener y motivar a todos los espectadores a librarse de comentarios negativos. El evento culminará el 6 de julio. Boletos $49- $280. www.cirquedusoleil.com/volta

Yoga y meditación en el zoológico

Ven a conocer a los animales que viven en el zoológico mientras prácticas yoga y meditación o mueves las caderas al ritmo de salsa, merengue, mambo e hip-hop durante el curso de Zumba que se realizará en el Zoológico Lincoln Park (2001 N. Clark St.) de 9 am a 10 am. Boletos $13-$400. www.lpzoo.org/fitness-zoo

Festival para mascotas

Todos los amantes de sus mascotas disfrutarán de un festival dedicado al amigo del hombre en el estadio Soldier Field (1410 Museum Campus Drive) de 9 am a 1 pm. En el evento titulado ‘Bark in the Park’ habrá demostraciones en vivo, oportunidades para adoptar mascotas y comerciantes. Los fondos recaudados serán a beneficio de la organización sin fines de lucro y de protección animal Anti-Cruelty Society. Boletos $10-$40. anticruelty.org/bark

Aprende a pescar

El programa para mayores de 6 años Chicago’s Fish N’ Kids ofrece cursos gratis para aprender a pescar en Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) de 8 am a 11 am. La clase será de 90 minutos y todo el equipo se proporcionará a los participantes sin costo. www.chicagoparkdistrict.com/events/family-fishing-northerly-island-22

Cumbia poderosa

Grupo Kual, Grupo La Cumbia, Los Dragones de La Cumbia y Grupo Ritual mezclarán cumbias modernas con las clásicas durante el baile en el centro nocturno V Live (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos por adelantado $40. www.vivatumusica.com

Domingo 19 de mayo

Festival del mole, pozole y mezcal

Un festival gastronómico con varios de los platillos más típicos de la cocina mexicana en el Chicago Sports Complex (2600 W. 35th St.) de 10 am a 7 pm. Después de probar moles y pozoles, habrá música en vivo, bailes regionales de los chinelos y actividades para todos los miembros de la familia. Boletos $2. www.facebook.com/donedealevents