Hermanas invitan a su mamá y la vuelven portera de su equipo en Chicago

Anabel Gómez jugó su primer partido con sus hijas Natalie y Diana García

Una simple invitación a jugar reforzó la relación familiar de la señora Anabel Gómez con sus dos hijas.

Anabel jugó su primer partido la semana pasada al lado de Natalie y Diana García, y lo hizo como portera en el triunfo de su equipo Las Divas en la división femenil libre de la Liga Jalisco.

El dueño del equipo Las Divas es el padre de la familia, Gabriel García, y lo fundó para que sus hijas jugaran, y ahora ellas llevaron a la mamá.

“Es mi primer partido, y juego porque me lo pidieron, porque jugarían las mamás y aquí me tienen”, reveló la señora Anabel.

Natalie, de 12 años de edad, es una aguerrida defensa y como tal quiere ser abogada de inmigración.

“Y quiero ayudar a las personas que no tienen papeles para que no los separen de sus familia, eso no me gusta”, dijo la pequeña futbolista.

Por su parte Diana, de apenas 11 años de edad, manifestó haber disfrutado jugar al lado de su mamá y reconoció que si recibe un regaño es por su bien. “A veces es bueno que me regañe para que aprenda”, dijo la mas chica de la familia.

Tras finalizar el partido en que Las Divas ganaron 4-3 a Honduras, la señora Anabel Gómez valoró la experiencia, y recomendó a las mamás a que se involucren con sus hijos jugando porque la relación familiar se fortalece mucho más.

“Sí. La verdad desde que comenzamos a jugar nos comunicamos más y pasamos más tiempo juntas”, descubrió la madre de las dos jugadoras.

¿Y qué sigue? “Solo seguir echándole muchas ganas”, remató la madre de familia.