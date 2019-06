Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 14 de junio

Festival de música latina

Se escucharán los tambores, las cornetas y las guitarras de los diversos géneros de música en español durante el festival latino titulado ‘Latinxt’ en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) de 5:30 pm a 11:30 pm y el 15 de junio, de 2 pm a 11:30 pm. La entrada es gratis. navypier.org/event/latinxt-2019

Festival de costillas

Saborea las diferentes recetas de costillas adobadas y preparadas sobre la parrilla durante el RibFest Chicago (4000 N. Lincoln Ave.) que se realizará el 14 de junio de 5 pm a 10 pm, y el 15 y 16 de junio, de 12 pm a 10 pm. La entrada es gratis. Boletos $10. www.ribfest-chicago.com

Elgin Ribfest

En el Parque Festival (132 S. Grove Ave., en Elgin) se realizará una fiesta al aire con una variedad de bandas musicales, una selección inmensa de costillas preparadas a la parrilla o en el horno y no faltarán los juegos mecánicos para que se diviertan todos los niños y adultos en grande. El festival se realizará el 14 de junio, de 5 pm a 11 pm, el 15 de junio, de 11 am a 11 pm y el 16 de junio, de 11 am a 7 pm. Boletos $5. elginribfest.com

Fiestas Puertorriqueñas

Salsa y merengue se escucharán en Humboldt Park (1400 N. California Ave.) desde el 13 de junio, a las 2 pm, cuando arrancarán las celebraciones de las Fiestas Puertorriqueñas. Habrá entretenimiento, actividades para los niños, juegos mecánicos, vendedores de comida caribeña y artesanías, del 13 al 16 de junio, de 2 pm a 10 pm. Boletos $5. www.eventbrite.com/e/2019-puerto-rican-fest-of-chicago-tickets-62091216500

Película al aire libre

El Distrito de Parques de Chicago celebrará su aniversario 85 con la proyección de la película ‘Great Outdoors’ y la presentación del Circo Esteem. Además, estarán regalando helado, hot dog y más durante en el Parque Eugene (5100 N. Ridgeway Ave.) a las 6:30 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/85th

Fiesta Italiana

Las Calles Oakley y 24 en Pilsen se trasformarán en una villa italiana dónde restaurantes locales ofrecerán lo mejor de la cocina italiana y músicos entonarán las canciones típicas del país durante la ‘Festa Pasta Vino’ el 14 de junio, de 5 pm a 11 pm, el 15 de junio, de 12 pm a 11 pm, y el 16 de junio, de 12 pm a 9 pm. La entrada es gratis. www.arcadalive.com/onesti-festivals

Summerfest en Villa Park

Villa Park, el suburbio ubicado al oeste de Chicago, celebrará el verano con una fiesta al aire libre en las esquinas de las calles Ardmore y Park (327 Ardmore Ave., en Villa Park) el 14 de junio, de 6 pm a 11 pm, y el 15 de junio, de 11 am a 10:30 pm. Habrá música en vivo, actividades para los niños, juegos mecánicos, comida, artesanías y más. La entrada es gratis. www.invillapark.com/777/Summerfest

Playas de Chicago

Abrirán las 26 playas de Chicago este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 2 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Cirque du Soleil: ‘Volta’

Hace 30 años que el Cirque du Soleil visitó la ciudad de Chicago por primera vez y hoy regresa con un nuevo espectáculo titulado ‘Volta’, que se estrenará por primera vez en el Soldier Field (1401 Museum Campus Drive). Entre aerialistas, equilibristas, malabaristas, contorsionistas y titiriteros, el espectáculo ‘Volta’ busca entretener y motivar a todos los espectadores a librarse de comentarios negativos. El evento culminará el 6 de julio. Boletos $49- $280. www.cirquedusoleil.com/volta

Obra de teatro ‘La Havana Madrid’

La historia de uno de los primeros sitios donde los latinos en Chicago llegaron a disfrutar de música del género salsa y en español fue el antro La Havana Madrid. La dramaturga Sandra Cisneros presentará su obra de teatro, con la presentación especial del grupo colombiano Carpacho y Su Súper Combo, en el Teatro Den (1331 N. Milwaukee Ave.) hasta el 22 de junio. Boletos $35-$60. www.teatrovista.org/havana

Sábado 15 de junio

Desfile Pueblo Puertorriqueño

El Circo Nacional de Puerto Rico encabezará el aniversario número 41 del Desfile del Pueblo Puertorriqueño sobre la calle Division, entre Western y Sacramento, a las 2 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/PRCC.chicago

Pilsen Taco Fest

Vamos a celebrar el Día del Padre con una taquiza en el barrio de Pilsen (en la esquina de las calles 18 y Newberry) el 15 y 16 de junio, de 12 pm a 10 pm. Durante el festival culinario se podrán saborear el sazón de los tacos de carnes asada, pollo y al pastor que prepararán los restaurantes locales y ofrecerán los cocinas sobre ruedas. Además, la fiesta contará con presentaciones de música en vivo y actividades para toda la familia. La entrada es gratis. pilsentacofest.com

Evento para Quinceañeras

Todas las quinceañeras están invitadas a disfrutar de una sesión fotográfica gratis en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) y un recorrido sobre la rueda de la fortuna de 2 pm a 3:45 pm. La entrada es gratis. navypier.org/explore/programming-events/quinceanera

Celebración del Día del Padre

Saldrán los enmascarados a entretener a todos los padres y sus familias con sus maromas, ataques en el aire y trucos sorprendentes durante el evento Omega Lucha, que se realizará en el estadio Cicero (1909 S. Laramie Ave., en Cicero) a las 5 pm. Boletos $15-$40. www.vivatumusica.com

Christian Nodal

Uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana en este momento es Christian Nodal. El intérprete de los éxitos ‘No te contaron mal’ y ‘Nada nuevo’ se presentará en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $49-$110. rebentonpromotions.com

Concierto norteño

Los Pajaritos, Banda Inspiración, El Compa Chepe y Sentido de T.C. amenizarán el baile y concierto de música norteña en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $25. www.vivatumusica.com

Juegos pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los diferentes colores de los fuegos artificiales, a las 9:30 pm lo miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.org/explore/fireworks/

—

Presencia Cultural Michoacana 2019

Sábado 15 de junio

Sindicalismo y derechos

La lucha por el derecho a sindicalizarse de los trabajadores migrantes y temporales en México, Estados Unidos y Canadá. De 10 am a 12 pm en Casa Michoacán (1638 S. Blue Island Ave., Chicago, IL)

Celebrando a papá

Cena y concierto con la rondalla Recuerdos de Saltillo. Las puertas se abren a las 5:30 pm y el concierto inicia 6 pm en Casa Michoacán.

Taller de Ciudadanía

Evento copatrocinado por el Colaborativo del Sur y la Coalición Pro Inmigrantes y Refugiados en Illinois ICIRR. Haga su cita llamando al 312-491-9317. De 8 am a 12 pm en Casa Michoacán.

Lunes 17 de junio

Asociaciones Americanas de Empleados Privados

Presentación de información sobre beneficios a través de la asociación que ayuda a la comunidad a planificar su jubilación. A las 6 pm en Casa Michoacán.

Miércoles 19 de junio

Club Arte y Cultura de Illinois

Exposición de arte. A las 6 pm en Casa Michoacán.

Jueves 20 de junio

Club Nueva Visión de Cheranástico

Evento Cultural Tradicional P’urépecha, a las 6 pm en Casa Michoacán.

Sábado 22 de junio

Graduaciones

Graduación de alumnos de arte, guitarra y computación de Casa Michoacán. De 9 am a 11:30 am en Casa Michoacán.

Diálogo con diputados michoacanos

El sábado 22 de junio a las 11:30 am y el domingo 23 de junio a las 9:30 am. En Casa Michoacán.

Cena baile de clausura

A las 6 pm en Salón de Nuestra Señora del Monte, 2414 S 61st Ave, Cicero, IL 60804

Más detalles en www.fedecmiusa.org