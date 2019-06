Acudir al llamado de la selección no tiene precio: Leonardo Cuéllar

“El ponerte la verde era crucial para dar ese paso de confirmación de tu carrera”

Para Leonardo Cuéllar, mundialista mexicano en Argentina 78 y exdirigente del Tri Femenil, el llamado a la selección no se cambia por nada y no tiene precio.

Sin embargo, jugadores como Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela le dijeron que no a la verde para disputar la Copa Oro en Estados Unidos. Sus motivos tendrán, pero Leonardo Cuellar tiene su opinión.

“Antes, en mi época, el estar en la selección nacional significaba mejores contratos, mayor reputación dentro del medio, traía mucho más compromiso, ahora ya hay muchos jugadores que en base al salario que se pagan y todo lo que implica el profesionalismo no necesariamente necesitan estar en la selección nacional para poder buscar o conseguir todo eso”, aseguró el exjugador de la UNAM.

“Antes era necesario e imperativo ponerse la verde para poder ser considerado una persona destacada, y poder tener un mayor impacto dentro de la cancha para poderte merecer un mejor salario”, recordó Cuéllar, que visitó Chicago con el América Femenil en gira de pretemporada.

¿Y usted, qué escogería, dinero o ponerse la verde?

“No pues después de haber sentido lo que he sentido de representar a México en Juegos Panamericanos en Colombia, a México en Juegos Olímpicos en Alemania, en el Mundial de Argentina y vivir esa pasión de un estadio Azteca cuanto todavía era de 100 o 110 mil gentes apoyando a tu país, eso no se cambia por nada, eso no se compra con dinero, eso se gana cumpliendo objetivos de desarrollo y cumpliendo metas de consistencia, eso no lo cambiaría por nada” respondió Cuéllar, cuya cabellera hizo historia en la década de 1970.

Y remató: “El ponerte la verde era crucial para dar ese paso de confirmación de tu carrera”.