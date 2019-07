Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 5 de julio

Festivales de costillas

Saborea diferentes recetas de costillas adobadas y preparadas sobre la parrilla durante el Windy City RibFest (4800 N. Broadway) que se realizará hasta el 6 de julio, de 12 pm a 10 pm. La entrada es gratis. www.chicagoevents.com/events/windy-city-ribfest

Festival de globos aerostáticos

Casi 30 globos aerostáticos volarán sobre el suburbio de Lisle durante el festival de globos ‘Eyes to the Skies Festival’, en el parque Lisle (1925 Ohio St.) hasta el 6 de julio, de 12 pm a 11 pm. El público podrá vivir el mosaico de mil colores desde la tierra y disfrutar de los fuegos pirotécnicos a las 9:45 pm los tres días del festival. Boletos $10-$65. eyestotheskies.org

Festival de Costillas de Naperville

Degusta de unas costillas horneadas, habrá música en vivo y fuego pirotécnicos a las 9:30 pm en el Parque Knoch (724 S. West St., en Naperville). El RibFest de Naperville se llevará a cabo hasta el 6 de julio, de 12 pm a 10 pm. Boletos $5-$250. www.ribfest.net

Oak Fest

Diviértete sobre los juegos mecánicos y aprecia los autos antiguos que estarán en exhibición durante el festival con motivo de la celebración de la Independencia de Estados Unidos en el suburbio de Oak Forest (159th y Central Ave.). Habrá música en vivo el 5 de julio, de 6 pm a 12 am, el 6 de julio, de 3 pm a 12 am, y el 7 de julio, de 11 am a 10 pm. La entrada es gratis. oakfest.com

Festival Internacional de la Vida

Durante el vigésimo sexto aniversario del festival de la cultura afrocaribeña se presentarán más de 50 grupos de música en el parque Washington (5500 S. Cottage Grove Ave.) hasta el 7 de julio, de 12 pm a 10 pm. Boletos por adelantado $15-$25; niños menos de 12 años entran gratis. www.internationalfestivaloflife.com

Exposición de flores

Serás transportado a los años 60 durante el recorrido por la exhibición de flores tropicales titulada ‘Summer of Love’ en el invernadero de Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) hasta el 22 de septiembre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/summer-flower-show-lincoln-conservatory-0

Playas de Chicago

Abrirán las 26 playas de Chicago este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 2 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Cirque du Soleil: ‘Volta’

Hace 30 años que el Cirque du Soleil visitó la ciudad de Chicago por primera vez y hoy regresa con un nuevo espectáculo titulado ‘Volta’, que se estrenará por primera vez en el Soldier Field (1401 Museum Campus Drive). Entre aerialistas, equilibristas, malabaristas, contorsionistas y titiriteros, el espectáculo ‘Volta’ busca entretener y motivar a todos los espectadores a librarse de comentarios negativos. El evento culminará el 6 de julio. Boletos $49- $280. www.cirquedusoleil.com/volta

Sábado 6 de julio

Michelada Fest

Será una verdadera fiesta de sabores durante el Festival de Michelada de Chicago. Restaurantes de Chicago y suburbios invitan a probar sus versiones del trago gaseoso con sabor a tomate y en algunas recetas, polvo Tajín, la mezcla de chile molido, jugo de limón ácido deshidratado y sal que se utiliza para decorar la boca del vaso. El evento se realizará en el Parque Harrison (1824 S. Wood St.) el 6 y 7 de julio, de 12 pm a 10 pm. Boletos $5. www.facebook.com/chimicheladafest

SummerDance

Se armará un fandango en el Parque Grant, que será encabezado por el conjunto Son Monarcas. Las cumbias se escucharán a todo volumen, mientras la compañía de baile Latin Rhythms pone a todos a bailar durante el concierto y baile del género cumbia. Los bailarines le enseñarán al público los pasos típicos para bailar al ritmo de la música tradicional. La demostración de baile arranca a las 6 pm y la música a las 7:30 pm, en Parque Grant (601 S. Michigan Ave.). La entrada es gratis. www.ChicagoSummerDance.org

Juegos Pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los diferentes colores de los fuegos artificiales, a las 9:30 pm lo miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.org/explore/fireworks/

Concierto romántico

Los Yonic’s, Los Karkik’s, Supershow Los Vaskez y La Luz Roja amenizarán el baile y concierto de música romántica en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $40. www.vivatumusica.com

Domingo 7 de julio

Fiesta de Frida

Festejarán el natalicio de la artista mexicana Frida Kahlo con una fiesta artesanal en la que el público tendrá la oportunidad de llevarse una artesanía al estilo de Kahlo. El evento se realizará en el Catalyst Ranch (656 W. Randolph St., suite 3W) de 1 pm a 4 pm. Tendrá como motivo recaudar fondos para mujeres víctimas de violencia doméstica. Boletos $65. www.womensjusticeleague.com/fiesta-de-frida

Lunes 8 de julio

Avengers junto al lago

Los superhéroes, Thor, Black Widow, Captain America y the Hulk unirán sus poderes para desafiar al villano Thanos durante la película que se proyectará en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) al lado del Lago Michigan, a las 6:30 pm. Esta proyección es parte de la serie ‘Water Flicks’. La entrada es gratis. navypier.org/free-outdoor-movie-series-water-flicks

Martes 9 de julio

Película gratis

‘10 razones para odiarte’, una de las comedias románticas más populares para adolescentes de 1999, se proyectará sobre la pantalla grande del Parque Millennium (201 E. Randolph St.) a las 6:30 pm como parte de la serie ‘Millennium Park Summer Film Series’. La entrada es gratis. www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/millennium_park7.html

Miércoles 10 de julio

Taste of Chicago

Empanadas, hamburguesas, tacos y fresas con chocolate son algunas de las delicias que tendrán disponibles para saborear más de 40 diferentes restaurantes y 16 camionetas de comida ambulante que participarán en el parque Grant, ubicado en las esquinas de las calles Jackson y Columbus, durante el festival culinario Taste of Chicago. El evento se llevará a cabo del 10 al 12 de julio, de 11 am a 9 pm, y el 13 y 14 de julio, de 10 am a 9 pm. El 11 de julio, a las 5:30 pm, se presentaránen el Petrillo Music Shell el dúo colombiano de música alternativa en español Bomba Estéreo y la banda puertorriqueña del género de reggae Cultura Profética. La entrada al evento culinario es gratis y para comer, los boletos tendrán un precio de $10 por 14 boletos. www.tasteofchicago.us