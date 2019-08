Los cambios de FIFA son bienvenidos en las ligas locales de Chicago

Nuevos reglamentos ya empiezan a ser implementados en el futbol de la Ciudad de los Vientos

Cinco cambios importantes en el futbol ya comienzan a ser implementados en el futbol amateur de Chicago.

A un mes del anuncio realizado por la FIFA, al menos una liga local, la Liga Douglas, ya implementó inmediatamente los cambios.

Éstos son: cualquier mano en el área será sancionada, los jugadores sustituidos pueden salir por cualquier lugar del campo, si el balón le pega al árbitro la jugada se detiene, se puede aplicar tarjetas amarillas y rojas a los entrenadores y para el saque de meta ya no es necesario que el balón salga desde el área chica.

Eswin Hernández, árbitro a nivel universitario y de ligas locales, aplaude todo tipo de mejoras.

“Los cambios siempre serán mejores y es bien importante que todas las ligas se actualicen porque de esta manera jugadores y entrenadores no tendrán ningún problema”, señaló el guatemalteco con 12 años de carrera y tres de ellos bajo el gafete de la Illinois Soccer Association.

Hernández hizo hincapié en la comunicación de la liga con equipos para ponerse de acuerdo. “A veces nos dicen que algunas ligas las aplican y otras no, pero como ‘referees’ estamos fuera de las decisiones de las ligas y trabajamos con nuevas o antiguas modificaciones sin problema”, garantizó el silbante.

La Liga Douglas, con más de 45 equipos en dos divisiones, es de las que se ajustó inmediatamente a los nuevos reglamentos.

“Para estar al día con las nuevas modificaciones de la FIFA”, dijo su presidente Oscar Trujillo.

No obstante no todos los cambios gustan a todas las personas. “Se les informó que los árbitros implementarían las modificaciones, y ha sido un poco difícil pero poco a poco”, resaltó Trujillo cuya temporada de verano que dirige ha transcurrido normal.