Lightfoot: “Tenemos que tomar algunas decisiones difíciles” en Chicago

La alcaldesa de Chicago planea ofrecer una propuesta de presupuesto para octubre próximo

El auditorio Cindy Pritzker de la Biblioteca Harold Washington fue hace unos días el escenario en el que se dieron cita concejales de Chicago, legisladores estatales y líderes cívicos para escuchar el primer informe de gobierno de la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot tras 100 días de haber asumido el cargo.

Mediante un discurso, también televisado, sobre el ‘Estado de la Ciudad’, la alcaldesa de Chicago hizo hincapié sobre el déficit presupuestario de Chicago que es de $838 millones para el año fiscal 2020. Y también advirtió que habrá que tomar decisiones difíciles.

“Tenemos que tomar algunas decisiones difíciles. No hay duda sobre eso y no voy a endulzar esa realidad”, dijo Lightfoot en su discurso que duró cerca de 26 minutos el pasado jueves 29 de agosto.

Los aplausos no se hicieron esperar cuando Lightfoot dijo que no realizaría un balance en el presupuesto a expensas de las familias trabajadoras de Chicago y trabajará para no expulsar a las empresas de la ciudad.

Lightfoot habló entre otros puntos sobre dos temas clave: un casino de Chicago y la consolidación de pensiones. También sobre recaudar ingresos de la industria del cannabis: “Estamos trabajando para desarrollar una política que defienda una industria del cannabis robusta y saludable. Una que no solo genere ingresos para la ciudad sino que cree nuevas oportunidades comerciales y laborales para minorías”.

La alcaldesa Lightfoot reconoció que la ciudad históricamente ha dependido de los impuestos a la propiedad para acumular dinero y que ella buscaría evitar esa medida tanto como sea posible.

Lightfoot ve como una opción de ingreso la propuesta de un casino para la ciudad. “Si no aseguramos este casino y los ingresos que genera nos veremos obligados a tomar decisiones dolorosas para encontrar otro fuentes de ingresos”, dijo.

Según reportes, algunos de los factores que contribuyen al agujero fiscal incluyen el déficit estructural y el servicio de la deuda, los pagos de pensiones y los aumentos salariales aún por negociar para los oficiales de policía, bomberos y maestros además de demandas por condena injusta.

Contribución inmigrante

Lori Lightfoot hizo referencia a su apoyo a la comunidad inmigrante y refugiada de Chicago porque reconocía la contribución de los inmigrantes a la economía de la ciudad y destacó el comercio en el barrio de La Villita, que ocupa el segundo lugar en mayor movimiento comercial en la Ciudad de los Vientos, después de la Avenida Michigan, en el centro de Chicago.

Alzaron su voz

Un nutrido grupo de manifestantes no desaprovechó la oportunidad para hacer sentir su voz por lo que se plantaron afuera de la Biblioteca Harold Washington, antes de que Lightfoot subiera al escenario, para exigir a la alcaldesa el cumplimiento de sus promesas en referencia a los fondos para abordar la falta de vivienda asequible y abrir una investigación sobre un acuerdo de financiamiento de incremento de impuestos para el megadesarrollo inmobiliario Lincoln Yards, por mencionar algunas.

Reacciones sobre el informe de gobierno

Líderes comunitarios, oficiales electos y el sector empresarial reaccionaron al primer discurso de Lightfoot sobre el ‘Estado de la Ciudad’. Mike Rodríguez concejal del Distrito 22, dijo estar de acuerdo con la alcaldesa en que “la clase trabajadora no debe ser la gente que pague la mayoría de los impuestos”.

Añadió que los ricos y las empresas no tienen que irse de la ciudad, pero sí deben pagar la parte de impuestos que le corresponde coincidieron activistas locales. “Hay que buscar la manera de acumular más fondos” dijo Rodríguez por lo que está también de acuerdo con que haya un casino en Chicago y con los ingresos que podría generar la industria del cannabis en la ciudad.

Jaime di Paulo, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC), destacó el reconocimiento que hizo Lightfoot sobre el aporte económico que hacen los inmigrantes en la economía. “Se habla de La Villita como segundo recaudador económico de la ciudad pero nunca se ha mencionado que es una comunidad migrante de gente que llegó de otros países a poner sus negocios aquí, eso ya es una gran diferencia”, remarcó.

Di Paulo dijo que la ciudad está pensando proactivamente en cómo recaudar fondos puesto que tiene un déficit fiscal por lo que el ingreso del casino y de la industria del cannabis tiene sentido. “Se va a dar la oportunidad a empresas de minorías entre ellas latinas a que inviertan o abran sus propios dispensarios de cannabis”.

Una parte del discurso de Lightfoot, de acuerdo a Byron Sigcho, concejal del Distrito 25, se enfocó en la importancia de combatir la corrupción y cómo esta afecta indudablemente el desarrollo económico y las finanzas de la ciudad.

“Esperamos que la alcaldesa Lori Lightfoot cumpla su promesa de campaña de no continuar balanceando o equilibrando el presupuesto en los hombros de la clase trabajadora en la gente más vulnerable de la ciudad que hoy por hoy sigue siendo afectada y sigue siendo ignorada ya que los impuestos siguen aumentando”, señaló Sigcho.

La alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot tiene previsto hablar con los votantes en cuatro reuniones programadas en el ayuntamiento y planea ofrecer una propuesta de presupuesto para octubre próximo.