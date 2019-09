Usa el deporte para ayudar a víctimas de violencia doméstica

La maestra y autora Magda Márquez ayuda a mujeres y hombres a escapar del maltrato

Cuando Magdalena Márquez se dio cuenta de que era víctima de violencia doméstica recurrió a un especialista en busca de ayuda pero no encontró lo que esperaba.

“Al principio estaba muy deprimida y fui con el doctor, me dieron medicinas y no me gustó, y vi que la opción que tenía era hacer ejercicio”, descubrió la profesora mexicana.

Esto ocurrió hace cuatro años, cuando deprimida y sin ganas de hacer nada comenzó a invitar a otras mujeres a hacer ejercicio en el garaje de su casa. “Y de esa manera yo me comprometía y lo tenía que hacer”, explicó la profesora de las Escuelas Públicas de Chicago.

“Hice un grupo de muchachas que corríamos la milla y fue súper bien, porque a diario teníamos que correr una milla y mandar la prueba”, recordó la también triatleta.

Magda recibe a sus invitadas a las 5 de la mañana sin cobrarles nada.

Y los cambios llegan rápido: “El estado de ánimo les cambia, empiezan a bajar de peso y la autoestima se les sube, se empiezan a ver más bonitas y empiezan a comprar ropa porque se sienten muy bien”, declaró la deportista.

Magda Márquez también es autora de dos libros. En ‘La dama de hierro’ narra cómo superó la violencia doméstica y en ‘Cómo lo logré’ (cuya presentación es el 21 de septiembre) explica la manera de obtener un título profesional con becas.

La autora y deportista ayuda de manera confidencial y en grupos privados a mujeres e incluso hombres que sufren de violencia doméstica.

Para contactarla deje un mensaje en el teléfono 773-430-0949 o consulte en internet la página Facebook.com/mmmarquezcoach.