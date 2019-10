Abreu quiere quedarse en Chicago pero con un contrato justo

El nuevo campeón de carreras producidas reconoce que lo económico es importante

Campeón de carreras producidas en la Liga Americana y líder indiscutible de los Medias Blancas de Chicago, José Abreu podría irse o quedarse en 2020.

Todo dependerá de las negociaciones, pero el cubano reitera: “quiero quedarme”.

Entrevistado un día antes de que finalizara la campaña, y cuando todavía no era oficial su título de carreras producidas, se le preguntó si lo económico va a ser un obstáculo para renovar.

Suspiró hondo y respondió: “hay que estar claro con las dos partes, si estamos claros con las dos partes yo creo que al final del día Dios sabrá el lugar que nos toca y ojalá que sea aquí”.

Abreu se coronó esta temporada campeón de producidas con 123 impulsadas y además conectó 33 jonrones.

¿Qué más rescatas esta temporada? “Que terminé la temporada de manera saludable”, dijo agradecido el cubano.

Abreu firmó en octubre de 2013 su primer contrato en Grandes Ligas con Medias Blancas, y a sus 32 años de edad no se arrepiente de haber salido de Cuba, antes o después: “al final del día yo vivo en paz con la vida, yo creo que eso fue lo que me tocó y eso es lo que siempre me llevo, yo creo que al final del día mami y papi siempre me han inculcado en ser agradecido con la vida”.

Para finalizar, el primera base de los Medias Blancas dijo ser muy emocional y tras la conclusión lo más importante será pasar tiempo con su familia.

“Lo más importante para mí en estas vacaciones es estar con mi familia, si mi familia está al 100% yo voy a estar al 100%, la familia no tiene precio”, concluyó.