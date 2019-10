Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 18 de octubre

Noche de 1,000 calabazas

Más de 1,000 figuras talladas en calabazas decorarán el Jardín Botánico de Chicago (1000 Lake Cook Road, en Glencoe) durante el festival familiar ‘Jack-o’-Lanterns’, que se realizará del 18 al 20 y 23 al 27 de octubre, de 6:30 pm a 10:30 pm. Boletos $11-$18. www.chicagobotanic.org/halloween

Huerta de calabazas

Ven y disfruta del carnaval, zoológico de animales, pinta caritas, concurso de disfraces y un huerto de calabazas en el Estadio SeatGeek (7000 S. Harlem Ave., en Bridgeview) el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre, viernes de 4 pm a 9 pm, sábados de 12 pm a 9 pm y domingos de 12 pm a 8 pm. Boletos $20-$35. La entrada es gratis con la compra de un boleto para el estacionamiento. www.pumpkinpatchfestival.com

Feria Latinx del Libro de Chicago

El tercer año de la feria de libro contará con la participación de 72 escritores, editores y artistas de diferentes ciudades a lo largo del país y Canadá, quienes presentarán nuevas publicaciones de poesía y narrativa durante la Feria Latinx del Libro de Chicago. El festival literario arrancará el 18 de octubre en la Galería Citlalin (2005 S. Blue Island Ave.) a las 7 pm y continuará el en Colegio St. Augustine (1345 W. Argyle St.) el 19 de octubre. La entrada es gratis. www.facebook.com/3era-Feria-Latinx-del-Libro-de-Chicago-460389904793057

Conferencia de fantasmas

Más de 40 videntes, cazafantasmas, espiritualistas y amantes de todo lo paranormal se reunirán en el centro de convenciones del Hotel Holiday Inn Chicago SW (6201 Joliet Rd., en Countryside) del 18 al 20 de octubre. Boletos $25-$55. chicagohauntings.com/2019-chicago-ghost-conference

Maluma

Tras el éxito de la canción ‘Chantaje’, volverá a Chicago con su gira titulada ‘11:11 World Tour’ el cantante de música urbana Maluma para cantarle a sus seguidoras durante el concierto y baile en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $39- $750. www.vivatumusica.com

Festival de literatura ‘Lit y Luz’

El festival de literatura y artes visuales, que unirá a más de 20 literatos, poetas y ensayistas locales y mexicanos, en diferentes instituciones locales hasta el 19 de octubre. La entrada es gratis. www.litluz.com

Festival de Cine Internacional de Chicago

El aniversario número 55 del festival cinematográfico ofrecerá una selección amplia de películas de alrededor del mundo, y contará con la visita de varios actores y directores latinoamericanos, hasta el 27 de octubre en el AMC River East 21 Theater (322 E. Illinois St.). Habrá funciones desde las 12 pm hasta las 9 pm. Boletos $10-$28. www.chicagofilmfestival.com

Películas de terror y veladas

Disfruta de las películas ‘Shaun of the Dead’ y ‘I Know What You Did Last Summer’ al aire libre, mientras asas malvaviscos sobre el fuego de campamento y disfrutas de actividades para toda la familia cerca de la costa del Lago Michigan en el parque Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) a las 7 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/halloween

Festival de artesanías mexicanas

Se reunirán más de artesanos mexicanos en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) hasta el 20 de octubre, de 10 am a 4 pm, para mostrar el proceso detrás de la creación de figuras cerámicas, figuras de madera, pinturas sobre papel de amate y alfombras hechas a mano. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago

El Festival de Teatro Latino de Chicago regresa con la presentación de ‘Back in the Day: An 80s House Music Dancesical’, un musical que destacará la música más popular de los años 80 del autor Miranda González. En el UrbanTheater Company (2620 W. Division St.) hasta el 2 de noviembre. Boletos $15-$25. www.clata.org

UniverSoul Circus

Volarán por el aire los acróbatas y aerialistas cubanos del Circo UniverSoul, quienes se presentarán bajo la carpa en el Parque Washington (5100 S. Cottage Grove) hasta el 11 de noviembre. Es un espectáculo para toda la familia. Boletos $22-$55. www.universoulcircus.com

Exhibición: Día de Muertos: A Matter of Life

Artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición, que culminará el 8 de diciembre, destacará altares en homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Festival de otoño

El Zoológico Lincoln Park conmemorará el inicio de otoño con una celebración familiar, donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes por carro de heno, una granja de calabazas y brincolines, el viernes, sábado y domingo, de 10 am a 5 pm, hasta el 27 de octubre. La entrada es gratis. www.lpzoo.org/fall-fest

Obra de teatro: ‘Hope: Part II’

Arrancará la nueva temporada de la compañía teatral Teatro Vista con la presentación de ‘‘Hope: parte II de una trilogía mexicana’, en el Teatro Victory Gardens (2433 N. Lincoln Ave.) hasta el 27 de octubre, de jueves a sábado, a las 7:30 pm, y los domingos a las 3 pm y miércoles a las 10:30 am. La puesta en escena de la guionista Evelina Fernández seguirá la travesía de la familia mexicana, los Morales, en los Estados Unidos en los años 60. Boletos $30-$35. www.teatrovista.org

Granja de calabazas Bengtson’s

Monta a caballo o sobre un camello, saborea un chocolate caliente o una rica cidra casera, súbete al tractor, ve una carrera de cochinitos, visita con los chivos y juega en el cuarto de maíz en el rancho Bengtson’s (13341 W. 151st St.) en Homer Glen. Hasta el 3 de noviembre, de 10 am a 8 pm. Boletos: $11.99- $22.99. pumpkinfarm.com

Casa embrujada: 13th Floor

Tendrás que caminar entre los zombis que vagan la casa de tormenta 13th Floor (1940 George St. en Melrose Park) durante tu visita. En un segundo cuarto, podrás explorar una cantera abandonada donde te encontrarás cara a cara con las almas malditas que esperan a los que se atrevan a visitarlos hasta el 9 de noviembre, de 7 pm a 11 pm. Boletos $19.99-32.99. www.13thfloorchicago.com

Manzanar Jonamac

Podrás caminar por 65 acres en un huerto de manzanas Jonamac (19412 Shabbona Rd.) en Malta y desprender 35 diferentes variedades de la fruta de más de 5,000 árboles con tus propias manos, hasta el 27 de noviembre, de 9 am a 5 pm. Costo basado en actividad. www.jonamacorchard.com

Exhibición de arte

Explora una variedad de instalaciones de arte hechas con calabazas y decoraciones de Halloween en ‘Pier Pumpkin Lights’ en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 1 de noviembre, de 5 pm a 10 pm. La entrada es gratis. bit.ly/PierPumpkinLights

Circo en el parque

Debajo de la carpa del Midnight Circus los acróbatas, payasos, malabaristas y contorsionistas deleitarán al público con su talento por una causa. Habrá varias funciones en un total de nueve parques. Esta semana, el circo levantará la carpa morada y rosa en el Parque Welles (2333 W. Sunnyside Ave.) el 18 de octubre, a las 7 pm y el 19 y 20 de octubre, a las 2 pm y 5 pm. Boletos $25. http://midnightcircus.net

Sábado 19 de octubre

Desfile de Halloween

Chicago festejará la tradición del Día de las Brujas con uno de los desfiles más vibrantes, talleres y un baile de zombis sobre la Calle State, entre las calles Lake y Van Buren, a las 6 pm. Antes del desfile, se repartirán dulces y habrá actividades para toda la familia en el Parque Maggie (337 E. Randolph St.) de 12 pm a 5 pm. La entrada es gratis. artsinthedark.org

Chicago Open House

Conoce el primer rascacielos o la casa más antigua de Chicago durante el festival en el que la Fundación de Arquitectura de Chicago ofrecerá la oportunidad única de acceder y conocer la historia de más de 200 tesoros arquitectónicos a lo largo de la ciudad, el 19 y 20 de octubre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. openhousechicago.org

Boo! at the Zoo

El Zoológico Brookfield conmemorará el Día de las Brujas con una celebración familiar, donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes por un carro de heno embrujado, una granja de calabazas y brincolines, sábados y domingos hasta el 27 de octubre, de 10 am a 5:30 pm. Boletos $14.95-$21.95. www.czs.org

Pilsen Open Studios

Artistas locales exhibirán sus creaciones en más de 40 negocios, restaurantes y galerías de arte en Pilsen durante el aniversario número 17 del festival de arte de Pilsen, que se realizará el 19 y 20 de octubre, de 12 pm a 8 pm. Además, habrá un recorrido a pie, durante cual conocerán todos los murales en Pilsen. Boletos $5. La entrada es gratis. www.pilsenopenstudios.com

Banda El Recodo

‘La Madre de Todas las Bandas’ conmemorará 200 años de trayectoria musical en el Rosemont Theater (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Además, se presentará el Mariachi Vargas de Tecalitlán en el concierto de música regional mexicana. Boletos por adelantado $49-$179. www.vivatumusica.com

Domingo 20 de octubre

Festival de Halloween

Figuras tenebrosas marcharán sobre la calle Roscoe y desde la calle Oakley, de 12 pm a 4 pm, mientras los niños piden dulces de los negocios ubicados a lo largo de la avenida. Habrá actividades para toda la familia entre las calles Hoyne y Hamilton. Las festividades arrancarán con una carrera a las 9 am. La entrada es gratis. www.roscoevillage.org

Festival de donuts

Si te gusta el pan redondo y endulzado con una variedad de sabores deliciosos, planea asistir al festival del donut, que se realizará en el 350 Brewing (7600 185th St., en Tinley Park) de 1 pm a 5 pm. Saborea más de 10 diferentes tipos de ‘donuts’ y elige tu favorito. Boletos $25-$80. www.facebook.com/events/2313337355649254

Miércoles 23 de octubre

Festival de Música Latina

Se presentará Fulcrum Point New Music Project, una colección de artistas y poetas innovadores, durante el decimocuarto aniversario del Festival de Música Latina. El concierto se realizará en el Holtschneider Performing Arts Center en DePaul University (2330 N. Halsted St.) a las 7 pm. Boletos $10. latinomusicfest.org