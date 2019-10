Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 1 de noviembre

Jurassic World Live

Imagínate poder convivir con los dinosaurios que llegaron a vagabundear sobre la Tierra hace millones de años. El espectáculo en vivo, que se realizará del 1 al 3 de noviembre en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont), cumplirá los sueños de todos los fanáticos de la película ‘Jurassic Park’. Boletos $15-$125. www.vivatumusica.com

Feria de té

Se inaugurará el Festival Internacional de Té en Chicago en el hotel Holiday Inn River North (350 W. Mart Center Drive) del 1 al 3 de noviembre. Habrá talleres para aprender sobre la historia de la bebida, presentaciones con expertos en la materia y oportunidades para degustar la variedad de tés procedentes de diferentes partes del mundo. Boletos $25-$45. www.citfest.com

Presentación de libro

Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña presidencial 2018 del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará su libro titulado ‘Juntos hicimos historia’ en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 6 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/events/2701297056571196

Baile de las Calaveras

Celebrarán el Día de los Muertos con la novena edición del Baile de las Calaveras en el Zhou B. Center (1029 W. 35th St.) a las 6:30 pm. Habrá música en vivo, antojitos típicos, rifas y regalos durante el evento organizado por la organización comunitaria Mujeres Latinas en Acción. Boletos $55. www.facebook.com/mujereslatinas

Fiesta del Día de los Muertos

Ven y baila al ritmo de las canciones de los máximos exponentes de la música mexicana durante la fiesta del Día de los Muertos en el Co-Prosperity Sphere (3219 S. Morgan St.) a las 7 pm. Los DJs Love-Maker, Polvo de Muertos, Bumbac Joe, Tropico! Djs estarán a cargo de seleccionar la música para la fiesta. Boletos $10. www.facebook.com/sonoramachicago

Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago

El Festival de Teatro Latino de Chicago regresa con la presentación de ‘Back in the Day: An 80s House Music Dancesical’, un musical que destacará la música más popular de los años 80 del autor Miranda González. En el UrbanTheater Company (2620 W. Division St.) hasta el 2 de noviembre. Boletos $15-$25. www.clata.org

UniverSoul Circus

Volarán por el aire los acróbatas y aerialistas cubanos del Circo UniverSoul, quienes se presentarán bajo la carpa en el Parque Washington (5100 S. Cottage Grove) hasta el 11 de noviembre. Es un espectáculo para toda la familia. Boletos $22-$55. www.universoulcircus.com

Exhibición: Día de Muertos: A Matter of Life

Artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición, que culminará el 8 de diciembre, destacará altares en homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Granja de calabazas Bengtson’s

Monta a caballo o sobre un camello, saborea un chocolate caliente o una rica cidra casera, súbete al tractor, ve una carrera de cochinitos, visita con los chivos y juega en el cuarto de maíz en el rancho Bengtson’s (13341 W. 151st St.) en Homer Glen. Hasta el 3 de noviembre, de 10 am a 8 pm. Boletos: $11.99- $22.99. pumpkinfarm.com

Casa embrujada: 13th Floor

Tendrás que caminar entre los zombis que vagan la casa de tormenta 13th Floor (1940 George St. en Melrose Park) durante tu visita. En un segundo cuarto, podrás explorar una cantera abandonada donde te encontrarás cara a cara con las almas malditas que esperan a los que se atrevan a visitarlos hasta el 9 de noviembre, de 7 pm a 11 pm. Boletos $19.99-32.99. www.13thfloorchicago.com

Manzanar Jonamac

Podrás caminar por 65 acres en un huerto de manzanas Jonamac (19412 Shabbona Rd.) en Malta y desprender 35 diferentes variedades de la fruta de más de 5,000 árboles con tus propias manos, hasta el 27 de noviembre, de 9 am a 5 pm. Costo basado en actividad. www.jonamacorchard.com

Exhibición de arte

Explora una variedad de instalaciones de arte hechas con calabazas y decoraciones de Halloween en ‘Pier Pumpkin Lights’ en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 1 de noviembre, de 5 pm a 10 pm. La entrada es gratis. bit.ly/PierPumpkinLights

Sábado 2 de noviembre

Desfile y festival ‘Muertos de la risa’

La organización comunitaria SGA Youth & Family Services celebrará el Día de los Muertos con una procesión para observar las ofrendas diseñadas por artistas locales y residentes, actividades para los niños y un taller para crear tus propias artesanías, de 2 pm a 6:30 pm. El recorrido y la fiesta arrancarán en el Parque Dvorak (1119 W. Cullerton). La entrada es gratis. www.facebook.com/sgayouth

Festival de arte: VillArte

Recorre el corazón de la comunidad mexicana durante la caminata del Día de los Muertos titulada ‘Recorrido de ofrendas’. Una serie de altares dedicados a los difuntos decorarán las calles y las galerías del barrio de La Villita de 12 pm a 5 pm. Además, habrá talleres de arte y actividades para la familia durante el festival cultural de artesanías. La entrada es gratis. www.facebook.com/VillarteChicago

Festival de donuts

Si te gusta el pan redondo y endulzado con una variedad de sabores deliciosos, planea asistir al festival de la Donut, que se realizará en el restaurante Morgan’s On Taylor (952 W. Fulton Market) de 10 am a 3 pm. Saborea más de 15 diferentes tipo de ‘donuts’ y elige tu favorita. Boletos $25-$35. www.tasteofdonuts.com

Baile de máscaras

Disfruta de los platos principales de la gastronomía mexicana y rifas durante la fiesta del Día de los Muertos ‘El amor nunca muere’, que se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) de 6 pm a 10 pm. Boletos $75-$125. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Tributo a Celso Piña

Pura cumbia se escuchará durante el tributo a Celso Piña y a la Reina del Tex-Mex Selena Quintanilla en el Joe’s on Weed St. (940 W. Weed St.) a las 9 pm. Boletos $10. www.facebook.com/joesonweedst

Ensemble Español presenta ‘Ritmos’

Se destacará el talento de músicos y bailarines del género musical español, el flamenco, durante la presentación del grupo residente en Northeastern University (3701 W. Bryn Mawr) a las 7 pm. Boletos $15. www.ensembleespanol.org

Domingo 3 de noviembre

Celebración del Día de los Muertos

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) será la escena del festival comunitario con motivo de la tradición cultural del Día de los Muertos, de 3 pm a 8 pm. Habrá música en vivo, actividades para los niños, una demostración del pan de muerto y una ofrenda virtual en la que se proyectarán las fotográficas de nuestros fallecidos. La entrada es gratis. www.dayofthedeadxicago.org

Fiesta de Halloween

Toda la familia está invitada a disfrutar de una fiesta escalofriante en antro V Live (2501 S. Kedzie Ave.) junto a Miguel, Ernesto y todos los personajes de la película ‘Coco’. El espectáculo familiar se realizará a las 4 pm. www.vivatumusica.com

Festival de Música Latina

Música de México, Argentina y Uruguay a cargo de Chicago Panamerican Ensemble y el Eykamp String Quartet durante el decimocuarto aniversario del Festival de Música Latina. En el auditorio Cindy Pritzker, en la Biblioteca Pública Centralde Chicago (400 S. State St.) a las 6:30 pm. La entrada es gratis. latinomusicfest.org