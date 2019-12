Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 13 de diciembre

Obra ‘Romeo y Julieta’

Revivirán la tragedia romántica sobre los jóvenes amantes Romeo y Julieta del poeta inglés William Shakespeare en el teatro Shakespeare de Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 22 de diciembre. Boletos $24-$52. www.chicagoshakes.com

Posada Navideña en Cicero

Música, dulces, juguetes y piñatas completarán la Posada Navideña en el Cicero Stadium (1909 S. Laramie) en Cicero, de 5 pm a 10 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/ciceromcc

Patina con Santa

Santa se pondrá sus patines para acompañar a sus fieles seguidores sobre la pista de hielo del Parque Maggie Daley (337 E. Randolph St.) y tomarse la foto de recuerdo. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/holiday-skate-santa-maggie-daley

Winter WonderFest

No te pierdas la oportunidad de conocer a Santa Claus, subirte a la rueda de la fortuna, disfrutar de la música de varios grupos internacionales y patinar sobre la pista de hielo sin tener que soportar el frío en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 4 de enero y del 10 al 11 de enero de 10 am a 10 pm, del 5 al 8 de enero de 10 am a 5 pm y el 9 y 12 de enero de 10 am a 8 pm. Boletos $10-$28. navypier.com/winter-wonderfest

Zoo Lights

Podrán ver cómo tallan esculturas en hielo, conocer a Santa, subirse al carrusel, escuchar música y patinar sobre la pista de hielo en el Zoológico Lincoln (2001 N. Clark St.) del 6 al 8 de diciembre, del 13 al 23 de diciembre, del 26 al 31 de noviembre, y del 1 al 5 de enero, de 4:30 pm – 9 pm. La entrada es gratis. www.lpzoo.org/events/calendar/zoolights

Santa Claus en la CTA

El trineo de Santa Claus transitará sobre la ‘L’, el sistema de transporte público de Chicago en las línea azul el 13 y 14 de diciembre. Además, el tren decorado recorrerá la línea roja el 17 y 19 de diciembre y la línea morada el 18 y 20 de diciembre. La entrada es gratis con la compra de un viaje por tren. www.transitchicago.com/holidaytrain

Festival de luces en Aurora

La Navidad arrancará en el suburbio de Aurora con la iluminación del bosque en el Parque Phillips (1000 Ray Moses Dr.). Luces de todos los colores del arcoíris alumbrarán los túneles oscuros que el público podrá recorrer durante su visita al marco maravilloso hasta el 26 de diciembre, de 5 pm a 9 pm. La entrada es gratis. aurorafestivaloflights.com

Viaja sobre el Polar Express

Disfruta de un chocolate caliente mientras recorres el centro de Chicago en un tren mágico. El tren navideño de la Amtrak arrancará de la estación Union (225 S. Canal St.) y culminará en el Bulevar Jackson, hasta el 29 de diciembre. Boletos $38-$70. www.chicagothepolarexpressride.com

Festival ‘Illumination’

Es el séptimo año que la temporada navideña la celebran con luces en el Morton Arboretum (4100 Rte. 53, en Lisle) hasta el 5 de enero. Los colores iluminarán el camino por el jardín interactivo, que responderá a tus movimientos de 4:30 pm a 9:30 pm. Boletos $7-$23. www.mortonarb.org

Espectáculo de luces

Vive una experiencia mágica en el Jardín Botánico de Chicago, que contará con incontables arboles iluminados, un túnel de luces brillantes y fogatas para asar malvaviscos. El evento familiar titulado ‘Lightscape’ encantará desde el más pequeño de la familia de 4:30 pm a 10 pm hasta el 5 de enero de 2020. Boletos $8-$23. www.chicagobotanic.org/lightscape

Mercado Navideño

El mercado navideño Christkindl Market es toda una tradición en Chicago, dónde el público podrá degustar de platillos típicos y comprar artesanías alemanas hasta el 24 de diciembre, del domingo al jueves de 11 am a 8 pm y del viernes al sábado, de 11 am a 9 pm. La entrada es gratis. www.christkindlmarket.com

Presentación navideña

Ven a ver a más de 50 árboles decorados con artefactos tradicionales de países alrededor del mundo en la exhibición ‘Navidad alrededor del mundo’ del Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Drive) hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 9 am a 4:30 pm, y el sábado y domingo de 9:30 am a 5:30 pm. Boletos $10.95-$19.95. www.msichicago.org

Pista de hielo en el Parque Millennium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 8 de marzo de 2020 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $13-$15 para rentar patines. www.millenniumpark.org

Espectáculo de flores

Los invernaderos del Parque Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) y el Parque Garfield (100 N. Central Park Ave.) serán transformados en un paisaje invernal. Los pinos estarán alumbrados con luces y flores de Pascua de diferentes colores mostrarán el camino por el conservatorio de plantas hasta el 5 de enero del 2019. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/conservatories-greenhouses

Holiday Magic

Hasta el 31 de diciembre podrás disfrutar de música en vivo, actividades familiares y el espectáculo de luces titulado ‘Holiday Magic’ en el Zoológico Brookfield (3300 Golf Rd.) mientras saboreas un chocolate caliente y aprendes sobre los animales que habitan el zoológico, de 4 pm a 9 pm. Boletos $14.95-$21.95. www.brookfieldzoo.org/CZS/magic

Sábado 14 de diciembre

Repartición de juguetes

A partir de las 10 am, Santa Claus aterrizará en los Parques Willye White (1610 W. Howard), Garfield (100 N. Central Park Ave.) y Washington (5531 S. King Dr.) para repartir juguetes a todos los niños y niñas que asistan y se quedará hasta que se distribuya el último regalo. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/toy-drive

Patina con Santa

Santa se pondrá sus patines para acompañar a sus fieles seguidores sobre la pista de hielo del Parque Maggie Daley (337 E. Randolph St.) y tomarse la foto de recuerdo de 10 am a 1 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/holiday-skate-santa-maggie-daley

Posada de Navidad de Pilsen

No hay mejor manera der divertirse en esta época navideña que con la música de Sones de México Ensemble y los estudiantes de la escuela de guitarra mexicana, quienes estarán tocando música en vivo en la iglesia Holy Trinity Croatian Roman Catholic (1850 S. Throop St.) de 11 am a 1 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/events/476060092985022

Aventura Polar

No le temas a las temperaturas heladas y sal a explorar la tundra ubicada cerca de la costa del Lago Michigan. Conoce e interactúa con perros siberianos mientras disfrutas de un chocolate caliente y música en vivo en el Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) de 12 pm a 4 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/polar-adventure-days

Obra ‘A Charlie Brown Christmas’

Los personajes de la serie de tiras cómicas titulada ‘Peanuts’ protagonizarán la puesta en escena con motivo de Navidad ‘A Charlie Brown Christmas’ en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) el 14 de diciembre, a la 1 pm y 5 pm. Boletos $25-$65. www.rosemont.com/theatre/events/a-charlie-brown-christmas-live-on-stage

Mega Posada en Chicago

Aprovecharán la temporada para invitar a todo Chicago a disfrutar del brinco tradicional de los bailarines chínelos y cantar villancicos durante la posada navideña y carnaval en el Chicago Sports Complex (2600 W. 35th St.) de 2 pm a 7 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/donedealevents

Posada de Navidad en Rogers Park

Sones de México Ensemble y los estudiantes de la escuela de guitarra mexicana se presentarán en la organización Centro Romero (6216 N. Clark St.) de 4 pm a 6 pm durante la posada en el barrio de Rogers Park. La entrada es gratis. www.facebook.com/events/539613659944033

Noche de Danzón

A bailar toda la noche y recordar la época de oro de la música mexicana a cargo de la Orquesta Charangueo y el colectivo de DJs Peoples Stage, que se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) de 6 pm a 10 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/events/445872426131746

Domingo 15 de diciembre

Camina sobre el 606

Transformarán al Sendero 606 (de la Ridgeway hasta la Ashland, sobre la avenida Bloomingdale) en un parque de diversiones invernales en el que la comunidad estará invitada a cantar villancicos y a asar malvaviscos sobre el fuego, de 2 pm a 7 pm. La entrada es gratis. www.the606.org/events/walk-with-light

Posadas Navideñas

Pondrán en escena la historia bíblica de la jornada de Maria y José durante la celebración de las Posadas mexicanas, que se realizará en las instalaciones de la Iglesia St. Andrew Lutheran (155 N. Prince Crossing Rd., en West Chicago) del 15 al 23 de diciembre, de 7 pm a 9 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/StAndrewLutheranChurchWestChicago

Jueves 19 de diciembre

La Prohibida

Chicago le da la bienvenida a La Prohibida, una de la primeras artistas drag en grabar un disco en español, durante el concierto y presentación de su último álbum titulado ‘ Ruido’. El concierto se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 6:30 pm. Boletos $20. http://www.facebook.com/NationalMuseumofMexicanArt