Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 20 de diciembre

Posada de Navidad

Disfruta de la tradicional posada navideña con villancicos, piñatas y deliciosos tamales y ponche que se realizará en el OPEN Center for the Arts (2214 S. Sacramento Ave.) de 5 pm a 8 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Fotos con Santa

Tómate la foto del recuerdo con Santa Claus en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.) hasta el 23 de diciembre, de 9 am a 4:30 pm. Boletos $30 por familia. www.msichicago.org

Pista de hielo en Rosemont

Más de 80,000 luces iluminan el Parque Parkway Bank (5501 Park Place, en Rosemont) en el suburbio de Rosemont. Ven y patina sobre la pista de hielo los siete días de la semana: de lunes a viernes de 4 pm a 10 pm, sábados de 11 am a 10 pm y domingos de 9 am a 9 pm. La entrada es gratis. Podrás rentar un par de patines por $8. parkwaybankpark.com

Obra ‘Romeo y Julieta’

Revivirán la tragedia romántica sobre los jóvenes amantes Romeo y Julieta del poeta inglés William Shakespeare en el teatro Shakespeare de Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 22 de diciembre. Boletos $24-$52. www.chicagoshakes.com

Winter WonderFest

No te pierdas la oportunidad de conocer a Santa Claus, subirte a la rueda de la fortuna, disfrutar de la música de varios grupos internacionales y patinar sobre la pista de hielo sin tener que soportar el frío en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 4 de enero y del 10 al 11 de enero de 10 am a 10 pm, del 5 al 8 de enero de 10 am a 5 pm y el 9 y 12 de enero de 10 am a 8 pm. Boletos $10-$28. navypier.com/winter-wonderfest

Zoo Lights

Podrán ver cómo tallan esculturas en hielo, conocer a Santa, subirse al carrusel, escuchar música y patinar sobre la pista de hielo en el Zoológico Lincoln (2001 N. Clark St.) del 20 al 23 de diciembre, del 26 al 31 de noviembre, y del 1 al 5 de enero, de 4:30 pm – 9 pm. La entrada es gratis. www.lpzoo.org/events/calendar/zoolights

Santa Claus en la CTA

El trineo de Santa Claus transitará sobre la ‘L’, el sistema de transporte público de Chicago en la línea morada el 18 y 20 de diciembre. Además, el tren decorado recorrerá la línea roja el 21 de diciembre y la línea amarilla el 23 de diciembre. La entrada es gratis con la compra de un viaje por tren. www.transitchicago.com/holidaytrain

Festival de luces en Aurora

La Navidad arrancará en el suburbio de Aurora con la iluminación del bosque en el Parque Phillips (1000 Ray Moses Dr.). Luces de todos los colores del arcoíris alumbrarán los túneles oscuros que el público podrá recorrer durante su visita al marco maravilloso hasta el 26 de diciembre, de 5 pm a 9 pm. La entrada es gratis. aurorafestivaloflights.com

Viaja sobre el Polar Express

Disfruta de un chocolate caliente mientras recorres el centro de Chicago en un tren mágico. El tren navideño de la Amtrak arrancará de la estación Union (225 S. Canal St.) y culminará en el Bulevar Jackson, hasta el 29 de diciembre. Boletos $38-$70. www.chicagothepolarexpressride.com

Festival ‘Illumination’

Es el séptimo año que la temporada navideña la celebran con luces en el Morton Arboretum (4100 Rte. 53, en Lisle) hasta el 5 de enero. Los colores iluminarán el camino por el jardín interactivo, que responderá a tus movimientos de 4:30 pm a 9:30 pm. Boletos $7-$23. www.mortonarb.org

Espectáculo de luces

Vive una experiencia mágica en el Jardín Botánico de Chicago, que contará con incontables arboles iluminados, un túnel de luces brillantes y fogatas para asar malvaviscos. El evento familiar titulado ‘Lightscape’ encantará desde el más pequeño de la familia de 4:30 pm a 10 pm hasta el 5 de enero de 2020. Boletos $8-$23. www.chicagobotanic.org/lightscape

Mercado Navideño

El mercado navideño Christkindl Market es toda una tradición en Chicago, dónde el público podrá degustar de platillos típicos y comprar artesanías alemanas hasta el 24 de diciembre, del domingo al jueves de 11 am a 8 pm y del viernes al sábado, de 11 am a 9 pm. La entrada es gratis. www.christkindlmarket.com

Presentación navideña

Ven a ver a más de 50 árboles decorados con artefactos tradicionales de países alrededor del mundo en la exhibición ‘Navidad alrededor del mundo’ del Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Drive) hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 9 am a 4:30 pm, y el sábado y domingo de 9:30 am a 5:30 pm. Boletos $10.95-$19.95. www.msichicago.org

Pista de hielo en el Parque Millennium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 8 de marzo de 2020 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $13-$15 para rentar patines. www.millenniumpark.org

Espectáculo de flores

Los invernaderos del Parque Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) y el Parque Garfield (100 N. Central Park Ave.) serán transformados en un paisaje invernal. Los pinos estarán alumbrados con luces y flores de Pascua de diferentes colores mostrarán el camino por el conservatorio de plantas hasta el 5 de enero del 2019. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/conservatories-greenhouses

Holiday Magic

Hasta el 31 de diciembre podrás disfrutar de música en vivo, actividades familiares y el espectáculo de luces titulado ‘Holiday Magic’ en el Zoológico Brookfield (3300 Golf Rd.) mientras saboreas un chocolate caliente y aprendes sobre los animales que habitan el zoológico, de 4 pm a 9 pm. Boletos $14.95-$21.95. www.brookfieldzoo.org/CZS/magic

Sábado 21 de diciembre

Herencia Mexicana

Los jóvenes que integran el grupo de música folklórica Mariachi Herencia de México

deleitarán al público con un popurrí de canciones de la época navideña durante tres conciertos en el Old Town School of Folk Music (4544 N. Lincoln Ave.) de 2 pm, 5 pm y 8 pm. Boletos $26-$28. www.facebook.com/MariachiHerMex

Parranda y Bombazo

Bomberos y bomberas interpretarán las melodías del género puertorriqueño bomba y plena durante el festival cultural y pondrán un concierto para exhibir su talento ante el público en el Centro Cultural AfriCaribe (2547 W. Division St.) a las 8 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/Africaribe

Baile del juguete

Todos entran gratis al baile de Vanguardia, Inizial, Los del 18 y más de 10 bandas locales en el antro V Live (2501 S. Kedzie Ave.) a las 10 pm, con la donación de un juguete nuevo. www.vivatumusica.com

Domingo 22 de diciembre

Very Merry Concierto Navideño

Darán la bienvenida a la temporada festiva con la música del Mariachi Herencia de México con el concierto navideño que se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 12 pm; y en Thalia Hall (1807 S. Allport St.) a las 8 pm. Boletos $25. www.facebook.com/MariachiHerMex

Lunes 30 de diciembre

Clases de ejercicio gratis

Cumplir nuestras propuestas en el año nuevo será aún más fácil si planeamos asistir a clases de ejercicio. Después de las fiestas decembrinas, el Distrito de Parques de Chicago ofrecerá acceso gratis a todos sus centros de ejercicio y a sus clases de yoga, Pilates, Zumba y más. Del 30 de diciembre al 4 de enero, los residentes de Chicago podrán acudir a uno de los parques de Chicago para comenzar su rutina saludable. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/free-fitness-week

Miércoles 1 de enero

Fiesta de Año Nuevo en Navy Pier

Chicago le dará la bienvenida al Año Nuevo con un espectáculo de fuegos pirotécnicos de 15 minutos sobre Navy Pier (600 E. Grand Ave.) que arrancará a la medianoche. La entrada es gratis. navypier.org/new-years-eve

Lunes 6 de enero

Desfile del Día de los Reyes Magos

El desfile con motivo de la celebración de los Tres Reyes Magos comienza en la Secundaria Roberto Clemente, 1147 N. Western Ave., y culmina en el Parque Humboldt, 1440 N. Sacramento Ave., a las 3 pm. La entrada es gratis. prcc-chgo.org

Festival de los Tres Reyes Magos

Conmemorarán la tradición latinoamericano del Día de los Tres Reyes Magos con una fiesta en el Estadio Cicero (1909 S. Laramie Ave.) en Cicero, a las 6 pm. Los pequeños de la familia recibirán juguetes y podrán participar en una variedad de actividades divertidas. La entrada es gratis. www.thetownofcicero.com