Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 10 de enero

Rosca de Reyes

El Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) te invita a sus instalaciones a convivir y disfrutar de una rosca de reyes, chocolate caliente, juegos y rifas de 4 pm a 8 pm. Boletos $10. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Winter WonderFest

No te pierdas la oportunidad de conocer a Santa Claus, subirte a la rueda de la fortuna, disfrutar de la música de varios grupos internacionales y patinar sobre la pista de hielo sin tener que soportar el frío en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) el 10 al 11 de enero de 10 am a 10 pm y el 12 de enero de 10 am a 8 pm. Boletos $10-$28. navypier.com/winter-wonderfest

Pista de hielo en el Parque Millennium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 8 de marzo de 2020 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $13-$15 para rentar patines. www.millenniumpark.org

Sábado 11 de enero

Trolls Live!

Habrá un arcoíris de colores y peinados extravagantes en el musical teatral de las caricaturas y muñecos Trolls Live! en el Chicago Theatre (175 N. State St.). Acompaña a los personajes animados Poppy, Branch y todos sus amigos del 11 al 12 de enero. Boletos $31-$149. www.chicago-theater.com/theaters/chicago-theater/trolls-live.php

Competencia de toros

Conmemorarán 27 años de la competencia profesional de montas de toros PBR durante un evento familiar en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) el 11 de enero, a las 6:45 pm y el 12 de enero, a las 1:45 pm. Boletos $20-$130. pbr.com

Concierto grupero

Será una noche de música para bailar a cargo de las agrupaciones La Migra, Grillos de La Noche, Palmers de Tierra Caliente y Leyendas en el antro Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $20. www.vivatumusica.com

Lunes 13 de enero

Días gratis en el Museo de Ciencia e Industria

Piérdete en un laberinto de maíz y súbete al tren de vapor o explora los pasillos de un submarino durante los días gratis en el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.). La entrada será gratis para los residentes de Illinois con comprobante de residencia del 13 al 16, 20 al 23 y del 27 al 30, de 9:30 am a 4 pm. msichicago.org

Miércoles 15 de enero

Misa guatemalteca

El 15 de enero la comunidad guatemalteca en Chicago se celebrará la fiesta patronal del Señor de Esquipulas, el Santo Patrón de Guatemala, con una misa que se llevará a cabo en la iglesia católica de Nuestra Señora de Lourdes (4640 N. Ashland Ave.) a las 7 pm. La entrada es gratis. www.ololchicago.org

Jueves 16 de enero

Días gratis en el Acuario Shedd

Disfruta de un día junto a miles de peces. La entrada será gratis del 16 al 20 de enero en el Acuario Shedd (1200 S Lake Shore Drive) de 9 am a 5 pm. www.sheddaquarium.org

Viernes 17 de enero

Ferrocarril encantado

Sigue al ferrocarril en miniatura, mientras hace su viaje por las calles de una comunidad pintoresca en el Morton Arboretum (4100 Illinois Route 53, en Lisle) hasta el 23 de febrero, de lunes a viernes, de 10 am a 4 pm, y sábado y domingo, de 9 am a 4 pm. Boletos $7-$15, niños menores de 1 año de edad entran gratis. www.mortonarb.org

Concierto y baile

Subirán al escenario entre las mejores artistas drag de Chicago durante el evento titulado ‘Chicagos de hoy/Chicas de ayer’ para interpretar los éxitos musicales de las cantautoras de la época de los años 80. Diviértete escuchando y bailando al ritmo de la música de las Flans, Timbiriche, Fandango, Sasha, Cyndi Lauper y Verónica Castro durante el concierto, que se realizará en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) el 17 y 18 de enero, a las 7 pm. Boletos $30. nationalmuseumofmexicanart.org