Inician esfuerzos de divulgación del Censo 2020 en comunidades inmigrantes en Illinois

Grupos pro inmigrantes se enfocarán en educar a residentes sobre la importancia del Censo y les proporcionarán ayuda para completar el cuestionario censal

Educar a los residentes de Chicago sobre el Censo 2020 es la intensa tarea que tienen docenas de organizaciones comunitarias que iniciaron sus esfuerzos de concientización y sondeo para educar al respecto en Illinois.

Con chalecos amarillos, voluntarios de 45 organizaciones pro inmigrantes de Chicago y suburbios finalizaron su capacitación de dos días sobre escrutinio del Censo y lanzaron su campaña de divulgación censal en Casa Michoacán en el vecindario de Pilsen, el pasado 22 de enero.

La Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) dirigió la capacitación, la cual busca llevar a cabo un sondeo de puerta en puerta para llegar a los residentes. ICIRR recibió $3.7 millones para apoyar a organizaciones comunitarias en la divulgación y promoción del Censo.

“Estas organizaciones tienen historial en la comunidad, la gente ya las conoce, confía en ellas, entonces les van a estar hablando antes de que les llegue el formato y despejando todas las preguntas que van a tener sobre el censo”, señaló Artemio Arreola, director de Política de ICIRR.

Mayra Sarabia, voluntaria del Proyecto Organizador del Suroeste (SWOP), una de las 67 organizaciones asociadas con ICIRR que también participa en la divulgación del Censo, dijo que han estado explicando a la comunidad qué es lo que se puede perder sino llenan el Censo, cómo impacta directamente a la familia y el deber de participar en el censo como persona que vive en Estados Unidos.

“Nosotros como organización vamos estar tocando todas las puertas en el distrito que nos toca y en común con la Coalición la meta es tocar más de 35,000 puertas antes del día oficial de [inicio] del Censo que es el 1 de abril”, explicó Sarabia.

Por cada persona que no se cuente en Illinois, se perderán $1,800 en fondos federales cada año, agregó Sarabia a La Raza.

Censarán hasta por debajo de los puentes

Osvaldo Álvarez, director del Censo para el estado de Illinois, dijo que el conteo será una operación masiva en la cual entre el 27 de marzo y el 1 de abril se contará a las personas en los parques y debajo de los puentes para saber cuánta gente vive en las calles. “La operación va ser desde los hogares hasta fuera de los hogares, en las universidades hasta en las prisiones porque toda persona cuenta”, explicó Álvarez.

A esta conferencia de prensa asistieron funcionarios electos, estatales y locales quienes a su vez destacaron la importancia de hacerse contar en el censo.

El Censo 2020 se realizará en línea por primera vez y deberá incluir a todas las personas que viven en su hogar.

“Por primera vez el Censo podrá hacerlo por internet y van a tener dos o tres semanas para llenarlo por internet. Si no lo llenan, vamos a mandar el formulario en papel y si todavía no lo llenan para principios de mayo, vamos a empezar a tocar puertas”, indicó Álvarez en entrevista con La Raza.

Los datos del Censo se usan para determinar el número de representantes de cada estado en la Cámara de Representantes y la cantidad de fondos federales que se distribuyen a los estados y a las comunidades locales para servicios e infraestructura, incluyendo atención médica, empleos, escuelas, carreteras y negocios.

Funcionarios estatales y locales también usan el conteo del Censo para establecer los límites de los distritos congresionales, los distritos legislativos estatales y los distritos escolares.

“El tener un conteo total es fundamental para que lleguen los recursos federales, estatales y locales que se necesitan. También es importante que nos hagamos contar para seguir manteniendo representación política, para tener representantes en nuestra comunidad. Al no ser contados estamos de alguna manera afectando directamente nuestra representación local y es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia”, dijo Byron Sigcho, concejal del Distrito 25 de Chicago.

Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó las intenciones de la actual administración de incluir en el cuestionario del Censo 2020 una pregunta para determinar si las personas son ciudadanas o no, el gobierno de Donald Trump descartó incluir esa polémica pregunta sobre la ciudadanía. Sin embargo, esto no ha disipado la preocupación y el temor en la comunidad inmigrante de compartir su información con esa entidad gubernamental.

Hay áreas difíciles de contar que están pobladas por personas de color, tanto latinos como asiáticos y afroamericanos. Los inmigrantes también forman parte de esa categoría de grupos difíciles de contar por las barreras en el idioma inglés, la desconfianza de compartir su información sobre su condición migratoria con la oficina del Censo de Estados Unidos y la falta de accesibilidad tecnológica.

El día oficial del Censo es el primero de abril. Por ley, la información recabada en el censo es Confidencial y está protegida por la Constitución.

Arreola dijo que van a llegar a las comunidades más difíciles de contar en diferentes idiomas. “Sabemos en qué vecindarios están los chinos, los coreanos, los musulmanes, ahí vamos estar yendo a tocar puertas”.

También se hará un esfuerzo especial para contar a los hispanos, tanto los inmigrantes como los nacidos en el país.

“Residentes frecuentan la iglesia, van a la tienda, ya sabemos que van al Consulado. Allí estaremos proveyendo información, ayudando a contestar las preguntas y sobre todo para dar esa confianza de que el Censo es confidencial, no va a compartir información sobre el estatus migratorio. Deben hacerse contar, si no nos contamos, el dinero que debe llegar a nuestras comunidades no va llegar y no se van a proyectar escuelas, hospitales, parques y jardines”, dijo Arreola.

Próximo foro sobre el Censo 2020

Tendrá lugar en la secundaria Benito Juárez ubicada en la 2150 S. Laflin St., en el barrio de Pilsen, el próximo 5 de febrero a las 6pm.