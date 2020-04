Bernie Sanders abandona la contienda presidencial

En medio de la crisis por coronavirus, el senador Bernie Sanders (Vermont) reconoció su propia crisis de campaña y anunció que se retira de la contienda presidencial, pero envió un mensaje de unidad a su partido al respaldar abiertamente al exvicepresidente Joe Biden.

“Esta batalla por la nominación presidencial no será exitosa… doy por terminada mi carrera presidencial”, dijo Sanders en un mensaje online sus seguidores, donde destacó su lucha por la justicia social, los inmigrantes, los grupos minoritarios, la reforma judicial y el medio ambiente.

Entonces el senador, a quien miles de jóvenes respaldan, dio un paso adelante a favor del exvicepresidente Biden.

“Felicito a Joe Biden, un hombre decente… con el que trabajaré”, expresó. “El vicepresidente será el nominado (presidencial)”.

El anuncio del fin de la campaña se dio a conocer tras una llamada telefónica con sus colaboradores cercanos.

“El miércoles, el senador Bernie Sanders anunció que suspenderá su campaña para presidente durante una conferencia telefónica con todo el personal”, informó el equipo de campaña.

Durante su mensaje desde Burlington, Vermont, Sanders reconoció que la crisis que vive el país por la pandemia de COVID-19 es prioridad, por ello prefería dar marcha atrás, para enfocar los esfuerzos en la crisis sanitaria.

“No puedo en buena conciencia continuar montando una campaña que no puedo ganar y que interferiría en el importante trabajo requerido de todos nosotros en este difícil momento”, expresó.

Defendió su movimiento nacional, considerado de extrema izquierda, socialista, aunque su perfil es socialdemócrata, no comunista, como muchos confunden.

“Juntos hemos transformado la conciencia estadounidense en cuanto a qué tipo de nación podemos llegar a ser… Pocos negarían que en el transcurso de los últimos cinco años, nuestro movimiento ha ganado la lucha ideológica“, aseveró.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020