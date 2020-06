Latinos repudian el racismo y exigen justicia en Chicago

Hispanos también alzaron la voz en las manifestaciones contra la brutalidad policial y la injusticia sistémica contra las minorías

Miles de manifestantes han marchado por la ciudad y suburbios para condenar la brutalidad policial, pedir reformas en los departamentos de Policía de Chicago y en todo el país y exigir justicia para George Floyd, muerto a manos de oficiales en Minneapolis, Minnesota.

Floyd murió el 25 de mayo luego de que el policía de Minneapolis Derek Chauvin presionó con su rodilla en el cuello de Floyd hasta matarlo, sin importar que el dijera que no podía respirar. El incidente, captado en video, causó indignación nacional.

Durante más de una semana de protestas en Chicago se ha buscado, entre otras cosas, poner fin a la brutalidad policial, exigir justicia para Floyd y unirse para luchar contra el racismo sistémico.

Carteles con las palabras ‘Black Lives Matter’, ‘Defund the Police’ y ‘No Justice, No Peace’ y los nombres de personas que murieron a manos de la policía no faltaron en las distintas manifestaciones, en las que también estuvo presente la comunidad latina. Esas manifestaciones se desarrollaron de modo pacífico.

Aparte, actos vandálicos y saqueos ocurrieron en diferentes barrios de Chicago en el que grupos buscaron sacar espurio provecho de las protestas y realizaron saqueos de distintos negocios locales y otros actos delictivos.

Chicago pasó varios días con toque de queda durante la nocje, hasta que la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot levantó la orden el pasado 7 de mayo.

Lightfoot puso el toque de queda el 30 de mayo después de que vándalos desataron en el centro de la ciudad una ola de saqueos, ruptura de ventanas y otras destrucciones. Muchas tiendas estuvieron cerradas a modo de prevención y por ende por unos días fue complicado conseguir alimentos de primera necesidad y medicamentos de farmacias en algunas áreas de la ciudad.

Rossy Brito, residente de Back of The Yards, participó con su familia en una de las manifestaciones pacíficas en Chicago. Ella dice que se debe mostrar apoyo “porque de cierta manera siento que los afroamericanos y nosotros como latinos sufrimos la misma discriminación pero de diferente manera”.

“Mientras que los inmigrantes son perseguidos por inmigración, los afroamericanos sufren discriminación por su color de piel”, explicó Brito a La Raza.

En La Villita y Pilsen

Las manifestaciones en La Villita y Pilsen fueron dos de las muchas programadas en Chicago en protesta por la muerte de Floyd en Minneapolis.

En el imponente arco de La Villita fue donde se dieron cita multitudes, quienes guardaron silencio mientras los residentes se arrodillaban, levantaban los puños en el aire e hicieron un momento de silencio en homenaje a la memoria del afroamericano George Floyd, el pasado miércoles 3 de junio. Se trató de manifestaciones pacíficas y legítimas.

Haciendo un llamado a la unidad latina y afroamericana, multitudes se congregaron a las afueras de la Iglesia Metodista Unida Lincoln en el barrio de Pilsen el pasado lunes 8 de junio.

Durante la manifestación pacífica de unidad, denominada ‘Together We Rise’, los organizadores instaron a la unidad negra y latina tras el asesinato de George Floyd por un oficial de policía en Minneapolis el 25 de mayo.

En el evento organizado por Familia Latina Unida hubo música en vivo, se compartió comida e hicieron un llamado colectivo a la unidad. Estuvieron presentes el congresista Jesús ‘Chuy’ García, el representante federal Bobby Rush, el concejal del distrito 25 Byron Sigcho, el reverendo Jesse Jackson y la familia Lozano, entre otros.

Los organizadores conmemoraron el legado del activista comunitario Rudy Lozano, asesinado el 8 de junio de 1983. Lozano luchó por justicia para los trabajadores inmigrantes y para tender un puente entre comunidades negras y latinas.

Elvira Arellano, activista pro inmigrante, participó en el mitin en Pilsen. Ella dice que la unidad siempre ha sido porque afroamericanos y latinos han vivido la misma discriminación, el mismo racismo, la misma violencia de la policía. Y afirmó que también latinos han sido asesinados por la policía o encarcelados por declaraciones falsas o manipulaciones de oficiales. “El perfil racial que ha tenido la policía hacia la comunidad latina ha sido muy grande y lo hemos vivido por muchos años… Muchas familias han sido detenidas por la policía, deportadas y entregadas a inmigración”, dijo Arellano.

“Que haya justicia no solo para George Floyd sino también para todos aquellos latinos y afroamericanos que han sido víctimas de la brutalidad policiaca”, remató la activista.

