La alcaldesa Lightfoot decide retirar dos estatuas de Cristóbal Colón en Chicago

Dos estatuas de Cristóbal Colón fueron retiradas de parques públicos de Chicago en las primeras horas de este viernes por orden de la alcaldesa, Lori Lightfoot, que quiso “proteger la seguridad pública”.

Según un comunicado, las estatuas fueron retiradas temporalmente como respuesta a manifestaciones que se han convertido en eventos peligrosos y “ante esfuerzos de individuos” que intentaron arrancar la estatua de su pedestal en el Parque Grant.

La decisión de la alcaldesa se ejecutó en la madrugada de este viernes 24 de julio en el Parque Grant, ubicado en el centro de la ciudad, a través de personal que se encargó de separar la estatua de su pedestal y retirarla con el uso de una grúa.

Solamente había unas pocas personas en el lugar en ese momento, que aplaudieron cuando la pesada estructura fue retirada y llevada en un camión hacia un lugar desconocido.

La estatua de bronce fue creada por el escultor italiano Carlo Brioschi e instalada en 1933 en el parque que rodea el lago Michigan. El pedestal fue diseñado por el arquitecto estadounidense Clarence H. Johnston.

También en la madrugada fue retirada otra estatua de Colón, ubicada en el parque Arrigo del vecindario conocido como Pequeña Italia, en el suroeste de la ciudad.

Last night, after consultation with a variety of stakeholders, the City temporarily removed the Christopher Columbus statues in Grant Park and Arrigo Park until further notice.

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 24, 2020