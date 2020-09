Dúo de Logan Square lanza la ropa Herencia 312 en honor de los barrios latinos de Chicago

Chicago

Los primeros diseños de Herencia 312 honran a Logan Square, Pilsen y La Villita.

LOGAN SQUARE — Durante dos años, el artista y diseñador Beto Rosales había querido crear una marca de ropa para honrar a los barrios latinos de Chicago y rendir homenaje a su cultura. Pero para hacer su idea una realidad, era necesario encontrar al socio perfecto.

Rosales, de 33 años de edad, y su amigo de la infancia, Osiris Robledo, de 31, crecieron en Logan Square; el 28 de agosto, lanzaron Herencia 312 para honrar su cultura mexicana, a su hogar, y rendir homenaje a los barrios que conforman las comunidades latinas de la ciudad.

Los fundadores dijeron que el nombre de la empresa se puede interpretar como “patrimonio” y personifica el amor que sienten por su cultura. Aunque 773 es el código de área oficial de Logan Square, Rosales dijo que eligieron 312 porque es más conocido al estar asociado con Chicago, especialmente en la cultura pop. Y en español, fluye mejor la lengua que con 773.

“Para nosotros, en español, patrimonio también significa ‘nuestra herencia’ – nuestra cultura es parte de nuestro patrimonio”, dijo.

Rosales, quien nació en México pero que ha vivido en Logan Square durante 25 años, creó tres diseños de camisetas para Logan Square, Pilsen y La Villita, los vecindarios que más resuenan con él y su socio.

“Lo que quería era que nuestra gente latina tuviera algo con qué conectarse y que digan, ‘Oh, esa es la tiendita de la esquina, ese es el Logan Theatre, [y] obviamente La Villita tiene el arco”, agregó Rosales.

Los diseños de Herencia 312 muestran a una mujer esquelética al estilo La Catrina, un popular símbolo mexicano que representa la muerte y la vida después de la muerte. Fue creada por el artista José Guadalupe Posada cerca de 1910 y obtuvo mayor reconocimiento cuando Diego Rivera la inmortalizó en un mural que muestra 400 años de historia mexicana.

La Catrina está asociada con el Día de Muertos y el orgullo mexicano.

Rosales combinó el aspecto tradicional de La Catrina con peinados modernos y puntos emblemáticos del barrio para que cada comunidad pudiera identificarse fácilmente con ellos. La playera de Logan Square muestra el Logan Theatre; la de

Pilsen muestra grandes murales de Frida Kahlo y de la Virgen de Guadalupe, y la de La Villita, muestra el arco, un emblema cultural.

Robledo, quien es desarrollador web y diseñó la tienda en línea, dijo que tuvo la idea de lanzar Herencia 312 cuando vio el primer dibujo de Rosales de la playera de Logan Square.

“Para nada soy artista en absoluto, pero vi esto y dije, ‘esto es increíble. Podemos hacer algo con esto’”, dijo Robledo.

Ambos imaginan hacer más diseños de ropa más adelante.

El dúo compartió que la respuesta ha sido extremadamente positiva. Su primer cliente compró las tres camisetas. Para mostrar su agradecimiento, Robledo y Rosales se los entregaron en persona en el barrio de West Lawn.

Está claro que la gente quiere más barrios representados, dijo Rosales, y ese es su plan. Junto con Robledo está trabajando en diseños para Las Empacadoras, Gage Park, Belmont Cragin y Humboldt Park.

Mientras que en barrios como Logan Square, Humboldt Park y Pilsen a lo largo de los años se han visto desplazamiento y una rápida gentrificación, los fundadores de Herencia 312 dicen que destacar estos barrios es un recordatorio de que todavía son comunidades latinas.

“Recibimos algunos comentarios en línea como, ‘¿Por qué Logan Square? Está gentrificado’”, dijo Rosales. “Crecimos aquí toda nuestra vida. Nosotros siempre vamos a amar este barrio”.

Robledo estuvo de acuerdo, diciendo que Logan Square es su hogar y muchos lugares culturales que componen la comunidad todavía están aquí. Espera que Herencia 312 sea parte de esa lista.

Para octubre, los fundadores planean lanzar una camiseta del Día de Muertos, en anticipación de la fiesta mexicana, que se celebra dos días después de Halloween. Rosales dijo que esa playera estará lleno de color, en sintonía con las celebraciones extravagantes de la festividad.

La gente puede ordenar las playeras en línea, y los fundadores esperan algún día vender las camisetas en las tiendas locales.

“Estamos buscando vender en algunos establecimientos como tiendas de recuerdos, y luego agregar una lista de tiendas en nuestro sitio web donde la gente pueda pasar por ellas, pero eso no será hasta dentro de unos meses”, dijo Robledo.

Este artículo, publicado originalmente en inglés por Block Club Chicago, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

Traducido por Gisela Orozco

This article first appeared on Institute for Nonprofit News and is republished here under a Creative Commons license.