¿Desea la justicia racial? Comience por completar su censo

Aquellos que viven en nuestras comunidades pobres y minoritarias históricamente no han sido contabilizados correctamente en el censo de los Estados Unidos. Por ejemplo, casi un millón de afroamericanos en todo el país no fueron contabilizados en el censo de 2010.

Afortunadamente, existe un paso fácil que usted puede tomar que si lo realiza contribuirá en gran medida a garantizar que todos en nuestras comunidades obtengan la representación y los recursos que se merecen. Al completar el Cuestionario del Censo de 2020 en línea, por teléfono o por correo, usted puede añadir su voz a la conversación y hacer que le escuchen a usted y a su familia.

A continuación las cinco maneras en las que su respuesta al Censo lo ayudará a usted y a sus compatriotas estadounidenses.

Promueve la equidad racial

En los últimos meses, millones han salido a las calles para reclamar la justicia racial. Estas protestas han ayudado a amplificar las voces de las comunidades marginadas. Pero el cambio real solamente se va a producir cuando estas demandas se conviertan en políticas públicas. Para que eso suceda, nuestro gobierno necesita verle. Y eso solo puede suceder si se pone de pie para que lo cuenten.

Las desigualdades raciales que socavan a nuestra nación nunca podrán abordarse a menos que usted complete el censo y se una a la lucha por la justicia social.

Dirige los fondos a programas que salvan vidas

A medida que el brote de covid-19 continúa devastando el país, es fundamental que dirijamos nuestros recursos de emergencia a quienes más los necesitan. Los afroamericanos y los latinoamericanos se han visto afectados con desproporción por el virus y tienen el doble de probabilidades de morir a causa del covid-19.

La riqueza también influye en la supervivencia de covid-19. Los adultos con un ingreso familiar anual inferior a $15,000 tienen casi un 15 por ciento más de probabilidades de contraer una enfermedad grave después de la infección en comparación con aquellos con ingresos anuales superiores a $50,000.

Su respuesta al censo ayuda a los trabajadores esenciales a identificar comunidades en riesgo y dirige recursos a estas poblaciones vulnerables.

El coronavirus no será la última vez que ciertas comunidades se van a ver afectadas de manera desproporcionada por un desastre natural. Los datos precisos del censo preparan a los socorristas, las organizaciones sin fines de lucro que prestan asistencia y los funcionarios del gobierno para otras crisis futuras.

Lo financia todo, desde las viviendas públicas hasta los desayunos escolares

El Censo de este año determinará cómo se asignan billones de dólares en gastos federales durante la próxima década. Tan solo en 2017, más de 300 programas federales se basaron en los datos del censo de 2010 para asignar $1.5 billones de fondos. Este dinero paga por todo, desde las viviendas públicas hasta los programas de desayunos escolares, las nuevas carreteras y los horarios de recolección de basura y reciclaje.

Los dólares federales no llegarán a las comunidades que más los necesitan a menos que el gobierno tenga una imagen precisa de la población local donde usted vive. Usted debe dibujar ese cuadro haciéndoles saber que usted está allí.

Garantiza una representación política justa

¿Alguna vez se ha preguntado por qué Ohio tiene 16 escaños en la Cámara de Representantes, mientras que Georgia solamente 14? El número de representantes que recibe un estado aumenta según su población, y el Censo determina la población del estado.

¿Usted paga impuestos, cierto? Bien. ¿No desea ser representado de una manera justa?

Los resultados del Censo del 2020 darán forma al mapa del Congreso para la próxima década. Si usted desea un Congreso que represente a su comunidad y sirva a sus intereses, asegúrese de que el gobierno responda por usted y su familia.

Crea puestos de trabajo

Los datos del Censo no solo ayudan a los funcionarios gubernamentales. Las empresas también consultan el Censo para tomar decisiones de contratación y de nómina, o cuando tienen que determinar dónde ubicar una nueva oficina, o la mejor manera de servir a sus comunidades.

Por ejemplo, comprender la demografía de un vecindario en particular puede ayudar a un comerciante local a determinar qué artículos debe almacenar. Este conocimiento le ayuda a crecer el negocio y crea empleos en su vecindario, mientras que proporciona los artículos necesarios para el mercado.

En United Way luchamos para que todas las personas de todas las comunidades sean vistas y escuchadas. Pero no podemos hacerlo solos. Únase a nosotros y ayude a defender a su comunidad al ser contado. Usted tiene hasta el 30 de septiembre para completar el censo de los Estados Unidos del 2020. El cambio no va a ocurrir sin usted.

Suzanne McCormick es la presidenta de United Way en los Estados Unidos.