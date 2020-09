¿Qué significa realmente el Censo 2020?

La oportunidad de llenar el Censo 2020 se acaba pronto: el 30 de septiembre. Sin embargo, aunque la fecha límite se acerca, todavía existen dudas de lo que se trata el Censo. Ya sabemos que nos cuentan para el total de la población, que hay fondos que dependen de él, que gracias a él tenemos más representación política… ¿pero qué significa todo esto para mí?

¿Qué pasa si yo no soy contado o contada?

Si no llenas el Censo, el gobierno no te incluye en el conteo de la población, así que no te toma en cuenta para asignar fondos. Aunque tú no recibas los fondos individualmente, sí eres considerado como individuo cuando el dinero del gobierno se distribuye dentro de la comunidad en la que vives. Por lo tanto, si no eres contado, tu comunidad no recibe la parte del dinero que te corresponde. Como resultado de esto, el gobierno podría no proporcionar los recursos necesarios a tu comunidad, como mejores escuelas, un mejor transporte público y mejoras muy importantes en la infraestructura. Además, el número de funcionarios por cada estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos depende del conteo del Censo, por lo que si no todos son contados en el estado Illinois, el estado puede perder miembros del Congreso, y eso significaría una persona menos luchando por ti en Washington, D.C.

Eso es lo que está pasando actualmente: como mucha gente no está llenando el Censo, Illinois está en riesgo de que su población sea contada como si fuera menos, especialmente en cuanto a las comunidades de gente que pertenece a una minoría.

¿Qué quiere decir que la fecha límite del Censo es el 30 de septiembre?

Si no llenas el Censo antes del 30 de septiembre, no serás contado en la población oficial de Estados Unidos durante los siguientes diez años. Para asegurar que seas contado, llena el Censo 2020 hoy mismo en 2020census.gov o llamando al 844-330-2020 (inglés) o al 844-468-2020 (español).

¿Qué significa realmente el Censo para los programas de atención médica?

El mejor ejemplo para explicar esto es la reciente Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el coronavirus (CARES Act). Con base en los estimados del conteo del Censo 2010, el estado de Illinois recibió 4,910 millones de dólares como parte de la Ley CARES. Si el estimado de la población del estado hubiera sido solamente el 5% menos (debido a un conteo insuficiente), Illinois hubiera perdido 235.5 millones de dólares en fondos de ayuda para el COVID-19: aproximadamente 371 dólares perdidos por cada persona que no fue contada. En otras palabras: al llenar el Censo, puedes tener un impacto positivo directo para fortalecer los programas de atención médica del estado de Illinois.

¿Qué significa realmente el Censo para los programas educativos?

El financiamiento federal del Censotiene un impacto positivo directo en los programas educativos dentro de tu comunidad, como Early Start, Head Start, WIC y SNAP. Además, los fondos pueden usarse para construir más escuelas, incrementar el número de maestros, disminuir la cantidad de alumnos por salón de clases, mejorar los programas de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) y fortalecer los programas de desayuno y almuerzo gratis o de costo reducido en las escuelas. Adicionalmente, las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a los estudiantes también podrían beneficiarse al recibir fondos y recursos para seguir brindando programas esenciales, como clases particulares y actividades extracurriculares, por ejemplo deportes o arte.

¿Qué significa realmente el Censo para el transporte público?

En la ciudad de Chicago, muchas personas dependemos del transporte público; nos vamos al trabajo en tren o nuestros hijos se van en autobús a la escuela. Cuando eres contado por el Censo, el gobierno puede determinar con mayor exactitud las necesidades de transporte de los residentes, lo cual puede dar como resultado la capacidad de la ciudad para aumentar la cantidad de autobuses o de las rutas para servir mejor a tu comunidad.

¿Qué significa realmente la representación de Illinois en la Cámara de Representantes de Estados Unidos?

La representación delestado de Illinois en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se determina con base en cuántas personas viven en el estado. Por lo tanto, si no todas las personas son contadas, no tendremos suficientes representantes en la Cámara para luchar por los programas de nuestro estado, las necesidades de nuestras ciudades y el bienestar de cada uno de nosotros.