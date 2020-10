6 cosas que necesitas saber para votar en Chicago este otoño

Las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020 serán como ninguna otra anterior.

Las elecciones generales del 2020 serán como ninguna otra anterior.

Con una pandemia asolando la nación y dudas en algunos círculos sobre la legitimidad de las boletas por correo, votar puede ser algo desalentador este año.

Pero aquí estamos para ayudar. Estos son algunos pasos que usted puede dar para asegurar que su voto cuente en Chicago este otoño.

Este articulo, publicado originalmente en inglés por Injustice Watch está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

1. Asegúrese que está registrado para votar

Lo primero es asegurarse que está registrado para votar. La Junta Estatal de Elecciones tiene a mano el enlace herramienta de registración (registration look-up tool) para ayudarle. Pero si no está registrado hay varias cosas que pueden serle útil.

Si tiene una licencia de conducir de Illinois o una identificación estatal (ID), usted se puede registrar en línea (online) hasta el 18 de octubre. Las personas sin un ID o una licencia de conducción pueden registrarse en línea y llenar esta planilla haciendo ‘click’ en this, luego la imprime y la envía a La Junta Electoral de Chicago, teniendo como fecha tope el 6 de octubre.

Si ninguna de estas opciones le funciona, puede todavía registrarse y votar el Día de las Elecciones en su colegio electoral, el cual puede buscar haciendo ‘click’ en aquí (here). Recuerde llevar consigo dos tipos de identificación. Por ejemplo:

Pasaporte o identificación militar

Licencia de conducir o tarjeta estatal de identificación.

Identificación de Universidad/Escuela/ Empleo

Tarjeta de registración de vehículo.

Documento de alquiler o renta, hipoteca o propiedad

Tarjeta de crédito o débito

Tarjeta del Seguro Social, Medicare o Medicaid.

Tarjeta de seguro

Tarjeta de membresía cívica, sindical o profesional

Tarjeta LINK/Public o de Ayuda (Aid)/ del Departamento de Recursos Humanos

Tarjeta FOID de Illinois

Si todavía tiene preguntas sobre cómo registrarse para votar, puede llamar a la línea caliente de los Comisionados de la Junta Electoral de Chicago, marcando el 312-269-7936

2. Si puede, vote temprano o por correo.

Los Comisionados de la Junta Electoral de Chicago instan a la ciudadanía a votar por correo o en votación temprana, considerando la pandemia del Coronavirus o Covid-19.

La votación temprana comenzó el primero de octubre en el super centro Loop, situado en el 191 N. Clark Street, para después ampliarse a otras localidades a través de los 50 distritos electorales de Chicago, esto a partir del día 14 del presente mes hasta el 2 de noviembre. Se puede registrar y votar temprano en cualquier recinto electoral, solo asegúrese de llevar consigo dos identificaciones, incluyendo una con su dirección actual. Para una lista completa de estos recintos de votación haga ‘click’ en aquí ( click here).

Cualquiera puede inscribirse para recibir una boleta por correo en Chicago. El último día para hacerlo es el 29 de octubre antes de las 5 p.m. Haga ‘click” en inscríbase aquí mientras haya tiempo . (Click here to sign up while there’s still time).

A los votantes se les alienta a depositar sus boletas por correo en urnas seguras como la ubicada -y disponible las 24 horas – en el 69 W. Washington Street, esto desde el pasado 24 de septiembre. Otras urnas comienzan a aceptar dichas boletas a partir del 14 de octubre.

Si usted no puede depositar su boleta en una urna, puede enviarla por correo incluso el Dia de las Elecciones, siempre y cuando la oficina del secretario del Condado la reciba dentro de los 14 días siguientes a la elección. Si aún tiene dudas sobre como votar por correo, puede llamar a la línea cliente de los Comisionados de la Junta Electoral de Chicago, marcando el 312-269-7967.

3. Si se agotan las opciones, vaya y vote en persona

Si decide no votar por correo o en la votación temprana, puede optar por la forma tradicional y votar en persona el 3 de noviembre, Dia de las Elecciones. Usted puede encontrar su recinto electoral aquí . (You can find your polling place here), y el mismo Dia de las Elecciones, deberá acudir a recinto que le corresponde. Allí podrá registrarse y también votar.

El Departamento de Salud Pública de Illinois ha emitido una guía (has issued guidance) para los funcionarios electorales a fin de prevenir la expansión del Covid-19 en los recintos de votación. Dicha guía estipula que las cabinas deben estar a seis pies una de la otra, que se proveerá alcohol en gel para las manos, se colocarán letreros instando al votante a entrar con máscara. Además, se mantendrá un suministro adecuado de esta protección facial para quienes se aparezcan sin una. Sin embargo, los funcionarios electorales no podrán evitar que voten aquellos que se niegan a ponerse una máscara.

Si aún tiene dudas sobre cómo votar por correo, puede llamar a la línea cliente de los Comisionados de la Junta Electoral de Chicago, marcando el 312-269-7967

4. Entienda que el derecho al voto incluye a prisioneros y ex delincuentes

Si usted ha sido acusado o convicto de un delito mayor, todavía tiene derecho a votar. Siempre y cuando no esté bajo la custodia del Departamento de Correcciones de Illinois, usted tendrá la capacidad de votar. Esto significa que si está a la espera de un veredicto, en probatoria o en libertad bajo palabra, usted puede votar. La Cárcel del Condado de Cook estará conduciendo una votación temprana, en persona. los fines de semana del 17-18 y 24-25 de octubre además de proveer cuatro (4) recintos de votación el mismo Dia de las Elecciones.

Para más información, puede presionar aquí (here) para visitar la página de Ayuda Legal de Illinois (Legal Aid) referente al derecho al voto de los prisioneros..

5. Haga su tarea

En su boleta, seguramente habrá candidatos que usted no conoce. Es esencial que haga una búsqueda sobre sus antecedentes y posiciones antes de emitir un voto, especialmente en contiendas locales que puedan afectarle directamente. Recuerde que no siempre los candidatos están en los titulares.

Para un vistazo sobre cómo luciría su boleta, haga ‘click’ aquí (here) para visitar la página cibernética o website de los Comisionados de la Junta Electoral de Chicago.

(here) para visitar la página cibernética o website de los Comisionados de la Junta Electoral de Chicago. Suscríbase al boletín informativo semanal ‘The TRiiBE’ haciendo ‘click’ aquí (here), así podrá mantenerse actualizado sobre la cobertura electoral 2020, el mapa interactivo de los colegios electorales y los eventos virtuales relacionados con la elección del 2020.

(here), así podrá mantenerse actualizado sobre la cobertura electoral 2020, el mapa interactivo de los colegios electorales y los eventos virtuales relacionados con la elección del 2020. Suscríbase al boletín especial judicial de elecciones de Injustice Watch (special judicial elections newsletter), que incluye reportes sobre los jueces del Condado de Cook que buscan reelegirse. También estará entre los primeros en ver la guía electoral judicial de Injustice Watch, publicada a principios de octubre.

de Injustice Watch (special judicial elections newsletter), que incluye reportes sobre los jueces del Condado de Cook que buscan reelegirse. También estará entre los primeros en ver la guía electoral judicial de Injustice Watch, publicada a principios de octubre. Para una detallada información de los antecedentes de cualquier candidato que aparezca en las boletas de Illinois, diríjase a Ballot Ready (Ballot Ready).

(Ballot Ready). Para los récords de campañas en Illinois, puede visitar Reform for Illinois’ Sunshine Database, y para información a nivel federal visite la Federal Election Commission Database.

6. Conozca a quién llamar para pedir ayuda

No tenemos todas las respuestas, pero al menos conocemos a personas que las deben de tener. He aquí algunos sitios que usted puede contactar si persiste alguna pregunta.

Para todo lo relacionado con las elecciones en Chicago, puede llamar a los Comisionados de la Junta Electoral municipal marcando el (312-269-7900), o el (312-269-0027) para las personas con impedimentos auditivos. La Junta también opera una línea caliente para el Dia de Elecciones cuyo número es el (312-269-7870).

Haga ‘click’ aquí (here) para más información en caso de querer contactar a funcionarios electorales de Chicago. Haga ‘click’ aquí (here) para hallar respuestas a preguntas frecuentes por parte de la Junta Electoral. Y si alguien trata de negarle su derecho a votar en cualquier recinto, puede llamar al 866, que es la línea caliente de protección electoral a Nuestro Voto marcando el 866-OUR-VOTE (1-866-687-8683).

—

Injustice Watch se ha aliado con The TRiiBE a fin de proveer historias, perspectivas e información crítica sobre la elección del 2020.

Traducido por Pablo N. Perdomo

This article first appeared on Institute for Nonprofit News and is republished here under a Creative Commons license.