Buscan voluntarios en Chicago para ayudar a ancianos a palear la nieve en medio de la tormenta invernal

Chicago.- El grupo My Block, My Hood, My City de Chicago busca voluntarios para ayudar a personas mayores a quitar la nieve de sus banquetas.

La iniciativa surgió hace cinco años para ayudar a las personas durante la temporada de tormenta invernal, sólo que ahora será diferente porque lo harán en medio de la pandemia del covid-19.

Jahmal Cole, fundador de la organización sin fines de lucro My Block, My Hood, My City, está coordinando esfuerzos con voluntarios de distintas áreas de Chicago para brindar ayuda a los adultos mayores a despejar la nieve de las aceras durante esta tormenta invernal.

Si quieres unirte como voluntario al grupo puedes registrarte con la organización de manera virtual accediendo a la liga: https://bit.ly/3a77oDV

Los voluntarios se reunirán en el 6400 al sur de la avenida Vernon en el barrio de West Woodlawn, en el suroeste de Chicago, este martes desde las 12pm hasta las 2pm.

Personas de todas las edades son bienvenidas para esta labor voluntaria, es imprescindible el uso de la mascarilla, vestir ropa apropiada para el clima, traer su propia pala y sal, indicaron los organizadores del grupo.

Para más información visite su página web: http://www.formyblock.org

