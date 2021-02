Choque con 70 vehículos involucrados deja cinco muertos en Texas

En la ciudad de Dallas, Texas, las autoridades han cerrado las vías por un accidente de tránsito múltiple en la Interestatal 35W en Fort Worth, en donde estuvieron involucrados 70 autos, incluyendo vehículos pesados.

Los policías declararon que el hecho ocurrió debido a la caída de nieve de la región. Se estima que entre 20 y 30 personas necesitaban transporte médico y hasta los momentos, se han reportado cinco fallecidos.

Multiple people were trapped in their cars after a major pileup crash on I-35 just north of downtown Fort Worth. This picture by @FortWorthFire shows a team next to the crash that happened around 6:30 a.m. near the 28th St. bridge. @wfaa pic.twitter.com/kYtWo3PnH6

