Joe Biden habla con su homólogo chino Xi Jinping por llamada

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, mantuvieron una conversación este miércoles vía telefónica, en donde Biden comunicó sus “saludos y buenos deseos” a todos los ciudadanos de China a causa del Año Nuevo Lunar, comentó la Casa Blanca.

Los mandatarios hablaron sobre temas en común y de interés para ambos países, como lo son la pandemia por COVID-19 y la seguridad sanitaria mundial, el cambio climático y la prevención de la proliferación de armas.

Adicionalmente, la Casa Blanca confirmó en una nota que Biden mencionó temas como “las prácticas económicas de Pekín”; además, de mostrar preocupación por “los abusos contra los derechos humanos en Hong Kong, Sinkiang y Taiwán“.

Esta sería la primera conversación que mantienen los presidentes de ambos países desde que Biden tomó el cargo el pasado 20 de enero.

