Twitter elimina permanentemente la cuenta de Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido expulsado de la red social Twitter permanentemente, en la que hace más o menos un mes había sido bloqueado indefinidamente.

Trump no podrá volver a Twitter bajo ningún concepto. “Tal y como funcionan nuestras políticas, cuando uno es eliminado de la plataforma, es eliminado de la plataforma, ya sea un comentarista, un director financiero o un antiguo o actual funcionario público”, dijo Ned Segal, director financiero de la red social en una entrevista con CNBC.

Segal confirmó que las políticas están diseñadas para evitar que cualquier usuario incite a la violencia, si es así, tendría que ser retirado del servicio y no podrá regresar. Esto significa que aunque Trump fuese reelegido, no podrá contar con esta herramienta.

"The way our policies work, when you're removed from the platform, you're removed from the platform whether you're a commentator, you're a CFO or you are a former or current public official," says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump's account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 10, 2021