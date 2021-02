La Guardia Costera continúa la búsqueda de 16 personas tras naufragio

El personal de la Guardia Costera de Miami continúa en búsqueda de las 16 personas que naufragaron a 23 millas al este de Fort Pierce, en las costas de Florida.

Las personas desaparecidas iban en dos embarcaciones rumbo a Florida desde las Islas Bimini, archipiélago de las Bahamas.

La búsqueda inició el pasado fin de semana, debido a una llamada de emergencia de una persona que, presuntamente, rescató a un ciudadano de origen jamaiquino.

#UPDATE @USCG continues the search for the 10 missing people south of Key West. #USCG #D7 #SearchAndRescue pic.twitter.com/CxZXpuXCjt

La Guardia Costera acudió al lugar de la llamada y lograron rescatar a una persona que afirmó que otras seis más naufragaron.

Debido a las malas condiciones climatológicas, la búsqueda había sido suspendida este domingo, luego de registrar un área de 10,694 millas durante 140 horas.

“La decisión de suspender un caso de búsqueda y rescate nunca es algo que tomamos a la ligera”, anunció JoAnn Burdian, comandante del Sector de la Guardia Costera de Miami.

#UPDATE @USCG suspended the search Sunday at 10:30 p.m., for six people who were reported as missing approximately 23 miles east of Fort Pierce. More here: https://t.co/BbN2wS8c4U#D7 #USCG pic.twitter.com/gUk7RQfz9P

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 15, 2021